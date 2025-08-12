Ile Maurice: Frédéric Curé à AHL - «Un choix pertinent ou symptomatique d'une vision défaillante ?», s'interroge Arnaud Vacher

Dans un secteur aussi complexe, technique et stratégique que l'aviation, chaque nomination à la tête d'une institution clé est scrutée de près. C'est pourquoi la désignation d'un DRH aussi expérimenté soit-il - à la présidence d'Airport Holdings Ltd (AHL) soulève une interrogation fondamentale : ce choix est-il pertinent ou simplement symptomatique d'une vision défaillante ?

Le rôle de Chairman d'Airport Holdings Ltd exige une maîtrise pointue des enjeux opérationnels, réglementaires, commerciaux et techniques liés à la gestion aéroportuaire. Il faut comprendre les infrastructures, la sécurité aérienne, les relations internationales, ainsi que les dynamiques propres à ce secteur en perpétuelle évolution.

Or, si la gestion des ressources humaines est essentielle à toute organisation, elle ne saurait à elle seule suffire pour piloter un acteur majeur de l'aviation nationale. Le profil d'un DRH, même expérimenté, reste centré sur l'humain, la gestion des talents, les relations sociales, et l'organisation interne -- des compétences vitales, mais qui ne remplacent pas une expertise technique et stratégique pointue.

Certes, Frédéric Curé dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans l'aviation, mais si son coeur de métier reste le management RH, on est en droit de s'interroger sur sa capacité à assumer la complexité du pilotage d'une entité aéroportuaire aussi cruciale.

Le risque ? Une gestion décalée, des décisions mal calibrées, une perte de crédibilité auprès des partenaires, clients et régulateurs. Dans un secteur où la sécurité et la performance ne tolèrent aucune approximation, cela peut coûter cher - très cher.

Derrière ce choix, la question politique ne peut être éludée. Ce poste stratégique ne devrait pas être un simple pion sur l'échiquier des réseaux ou des complicités. Or, la nomination interroge (avec raison), soulignant un possible déséquilibre entre compétences et stratégies de pouvoir.

En définitive, nommer un DRH à la tête d'Airport Holdings Ltd sans un profil clairement orienté aviation ou gestion aéroportuaire semble non seulement incohérent, mais aussi risqué. Cela met en lumière les failles profondes du processus décisionnel et interpelle sur les priorités réelles dans la gouvernance de notre secteur aérien.