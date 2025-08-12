Afrique Centrale: Est de la RDC - Le Rwanda juge «inacceptable» que l'ONU l'accuse d'avoir aidé à tuer 319 civils

12 Août 2025
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

Le Rwanda a jugé ce 11 août 2025 « inacceptables » les récentes accusations du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, selon lesquelles l'armée rwandaise a « soutenu » le groupe armé M23 dans des tueries de civils ayant fait au moins 319 morts en juillet dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Rwanda rejette les accusations du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce 11 août 2025. Le bureau de Volker Türk, Haut-Commissaire onusien sur les droits humains, dénonçait le massacre de civils par le M23 soutenu, selon l'organisation, par des membres des Forces de Défense du Rwanda. Des accusations contre l'armée rwandaise « sans preuve », affirme ce lundi Kigali.

Selon le ministère rwandais des Affaires étrangères, l'inclusion « gratuite » des Forces de défense du Rwanda dans les allégations formulées par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est « inacceptable » et « remet en question la crédibilité » de l'organisation et « sa méthodologie ».

Des accusations « sensationnalistes »

Dans un communiqué, le bureau onusien dénonçait, la semaine dernière, l'un des bilans les plus élevés documentés depuis la résurgence du groupe M23 : 319 civils, affirme le Haut-Commissariat, tués « entre le 9 et le 21 juillet dans quatre villages du territoire du Rutshuru », dans l'est de la RDC. Les victimes, toujours selon l'organisation, étaient principalement des agriculteurs campant dans leur champ pendant la saison des plantations.

Des accusations « sensationnalistes », répondent les autorités rwandaises, qui risquent -- poursuit le communiqué - de saper les processus en cours pour une résolution pacifique du conflit à l'est de la RDC.

Le M23 a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est de la RDC et s'est emparé en janvier et février des grandes villes de Goma et de Bukavu, respectivement capitales des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. La RDC et le M23 ont signé le 19 juillet à Doha un accord dans lequel les deux parties s'engagent « en faveur d'un cessez-le-feu permanent ». Mais ses effets concrets restent limités sur le terrain, selon le Haut-commissariat onusien. Kinshasa et Kigali ont en outre signé en juin à Washington un accord de paix, dont les dispositions doivent encore être mises en oeuvre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.