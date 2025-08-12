Soudan: Le pays interdit les investissements et activités économiques émiriens sur son territoire

Le Conseil militaire de transition du Soudan dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a interdit ce mardi 12 août 2025 les investissements et les activités financières et commerciales des Émirats arabes unis au Soudan, notamment dans le domaine de l'or. Il a également annulé tous les accords signés concernant le minerai et l'or entre les deux pays.

Ces décisions interviennent après l'annonce d'Abou Dhabi, dimanche, d'interrompre l'exportation de l'or soudanais. À la fin de la semaine dernière, Abou Dhabi avait suspendu, progressivement, le transport aérien, terrestre puis maritime avec le Soudan. L'escalade économique, après la tension diplomatique, se poursuit.

Pour le Soudan, ces décisions « impromptues » d'Abou Dhabi ne toucheront pas l'économie du pays. La dernière en date aurait un effet limité et de courte durée, car « les alternatives sont prêtes » a affirmé l'ancien ministre des Minéraux. En effet, depuis le début de la guerre, Khartoum multiplie les efforts pour ne plus dépendre des Émirats, premier exportateur de l'or soudanais. Pour la première partie de 2025, 10 tonnes d'or soudanais d'une valeur de 900 millions de dollars ont été exportés.

L'Arabie Saoudite, la Russie, la Turquie et d'autres pays se montrent intéressés par le secteur minier au Soudan. Tous veulent élargir leurs investissements dans le domaine. D'ailleurs, ce dimanche, une réunion a eu lieu entre l'Ambassadeur russe et le ministre soudanais des Minéraux, Nour al-Daïm Taha. L'exportation de l'or soudanais était au coeur de leur rencontre.

Annonce d'une bourse de l'or à Khartoum

Le Soudan multiplie aussi les initiatives pour réorganiser le secteur aurifère. Il a annoncé la création d'une bourse mondiale de l'or à Khartoum afin de réguler la vente et l'exportation. Cette initiative vise à mettre en place un cadre réglementaire solide pour le commerce de l'or et pour combattre le commerce illicite. Ce commerce finance la guerre du Soudan et une très grande partie de l'or extrait est vendu illégalement par les trafiquants.

Le Soudan exporte annuellement pour un montant variant entre 1,8 milliard et 3 milliards de dollars (entre 1,5 milliard et 2,6 milliards d'euros). Malgré la guerre, la production de l'or a atteint un record en 2024.

Les relations diplomatiques sont coupées depuis le 6 mai 2025 entre le Soudan et les Émirats arabes unis. C'était suite aux frappes qui ont visé Port-Soudan, capitale administrative actuelle du pays. Khartoum avait alors accusé Abou Dhabi, en le déclarant un pays « ennemi ». Les sanctions sont intervenues au lendemain de la destruction par l'armée soudanaise d'un avion émirien à Nyala capitale du Darfour du sud.