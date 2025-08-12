Congo-Kinshasa: Le commandant des FARDC en Ituri lance un appel aux milices pour qu'elles déposent les armes

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, face à la recrudescence des violences causées par les groupes armés dans la province de l'Ituri, l'armée congolaise met garde les milices locales et les appelle à déposer les armes. Un message des FARDC alors que l'Ituri sombre de nouveau dans la violence. Et ce malgré la signature fin juin d'un protocole paix par les groupes armés en Ituri sous la facilitation de la MONUSCO.

L'appel a été lancé par le nouveau commandant des opérations militaires dans la province de l'Ituri, le général Bruno Mandevu. Il déplore que les milices locales s'opposent au processus de paix. « Ce que nous refusons, c'est l'insécurité. L'État a le monopole de la violence. C'est l'État qui a le droit d'avoir des armes et protéger la population. Ce n'est pas un groupe des gens qui se lèvent et disent "Nous allons protéger une communauté". C'est le gouvernement qui a le devoir de protéger toutes les communautés. »

Et le général Mandevu menace de lancer des opérations contre les miliciens qui ne déposeront pas les armes. « Que tu sois CRP, Zaïre, Codeco, et d'autres dont j'ignore les noms, je vous demande tous de vous rendre. Nous avons signé un protocole de paix au mois de juin dans le territoire d'Aru, mais vous refusez de le respecter. Nous ne pouvons plus le tolérer, car nous ne voulons plus de violence en Ituri. »

Ce lundi, dans les territoires de Djugu et d'Irumu, au moins neuf civils ont été tués dans des attaques des milices Codeco et et ADE. Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés entre l'armée congolaise et les combattants du CRP de Thomas Lubanga, poussant plus de 20 000 villageois à fuir.

Pourtant, le 28 juin dernier, six groupes armés, dont le plus connu, la Codeco, ont signé un protocole de paix pour mettre fin au conflit qui ensanglante la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.