Cote d'Ivoire: Onze militants du parti de Laurent Gbagbo dans le viseur de la justice

Onze militants du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, ont été inculpés pour des faits « d'actes terroristes » et de « complot contre l'autorité de l'État », ou encore « participation à un mouvement insurrectionnel », indique le procureur de la République. La justice les accuse d'être à l'origine des violences survenues dans la commune de Yopougon, dans la nuit du 1er août dernier.

Selon le procureur, les violences du 1er août dernier, ont été perpétrées par « une horde d'individus encagoulés et détenant des machettes ». Les dégâts sont essentiellement d'ordre matériels : un bus incendié et un véhicule de police dégradé.

Mais pour Oumar Braman Koné, le Procureur de la République, « l'objectif était de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population après l'annonce de la candidature » d'Alassane Ouattara, affirme-t-il dans un communiqué. « Le mode opératoire, poursuit-il, consistait ainsi à incendier des bus, des stations d'essence, le siège de la CEI de Yopougon et les locaux de la Mairie annexe ».

Le procureur détaille les noms de l'ensemble des personnes poursuivies et placées sous mandat de dépôt. Parmi elles, figurent l'ancien ministre de la Défense Lida Kouassi et l'ancien Ambassadeur Boubacar Koné, tous deux présentés comme étant « les instigateurs de ces violences ».

Le parti de Laurent Gbagbo conteste

Le PPA-CI nie toute implication dans cette affaire et assure être l'objet d'une « répression ». « Est-ce un moyen pour museler le PPA-CI afin de braquer l'élection d'octobre ? », s'interrogeait dimanche Sébastien Dano-Djédé, le président-exécutif du parti.

Faux, assure-t-on au ministère de la Justice. « Les poursuites du Parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques », souligne Oumar Braman Koné, le procureur de la République.