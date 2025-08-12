Maroc: Al-Qods - Clôture des activités préparatoires de la 16ème édition des colonies de vacances pour les enfants maqdessis

Les activités préparatoires de la 16e édition des colonies de vacances pour les enfants d'Al Qods, baptisée "Harat Al Maghariba", évènement organisé chaque année au Maroc sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, se sont achevées samedi dans la Ville Sainte, en présence de responsables de la Direction de l'éducation et de l'enseignement ainsi que des familles des participants.

Cette édition, initiée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec le soutien et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aura lieu du 10 au 26 août, alliant détente et divertissement, voyages éducatifs et pédagogiques, ainsi que rencontres et échanges entre enfants palestiniens et leurs homologues marocains.

Comme lors des précédentes éditions, 50 enfants (filles et garçons) âgés de 11 à 14 ans ont été sélectionnés parmi 450 candidats par un comité composé de représentants de la Direction de l'éducation à Al-Qods, d'assistants sociaux et de cinq encadrants spécialisés qui les accompagneront durant leur séjour au Maroc.

Le programme officiel de cette édition débutera ce mardi avec le lancement de l'"école d'été", organisée par l'Agence au profit d'enfants marocains et palestiniens autour du thème "Faisons des jeux électroniques un outil d'éducation, d'apprentissage et de divertissement". Des experts y animeront des ateliers interactifs et des applications pratiques portant sur l'éducation aux moyens de protection, l'intelligence artificielle et le divertissement responsable encadré par le jeu vidéo.

Le programme de cette édition comprend également des compétitions artistiques et sportives entre enfants maqdessis et leurs pairs marocains, ainsi que des visites touristiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M'diq et Chefchaouen, pour découvrir les monuments historiques et prendre connaissance de grands projets économiques réalisés dans le Royaume, notamment en matière d'infrastructures et d'équipements sportifs d'envergure.

Comme chaque année, les enfants d'Al-Qods tiennent à partager avec les Marocains la joie des fêtes nationales qui coïncident avec leur séjour, à travers des prestations artistiques incluant l'interprétation de l'hymne national marocain et d'extraits de la chanson "Nidae El Hassan", accompagnées de chorégraphies inspirées du patrimoine palestinien et de danses traditionnelles "Dabkeh".