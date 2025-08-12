Soudan: Au moins 40 tués par des paramilitaires dans un camp de déplacés près d'el-Fasher

Au Soudan, les paramilitaires visent une nouvelle fois un camp de déplacés. Les Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière, ont pénétré, ce lundi 11 août, le camp d'Abou Chouk, près d'el-Fasher, dans le Darfour. Les civils ont été pris pour cible. Au moins quarante personnes ont été tuées, après cette incursion des FSR.

Le massacre s'est produit au camp de déplacés d'Abou Chouk. Au moins quarante civils assassinés et une vingtaine de blessés, d'après le décompte des secouristes sur place.

Les FSR ont attaqué ce camp, voisin à celui d'el-Fasher, capitale de la région du Darfour-Nord. Ils ont ouvert le feu sur les civils, allant les débusquer jusque dans leur maison.

Une tuerie perpétrée par les paramilitaires, alors qu'ils avançaient vers la ville assiégée d'el-Fasher, toujours tenue par l'armée régulière.

Depuis que les FSR ont perdu la capitale, Khartoum, au profit des Forces armées soudanaises, les camps de déplacés d'el-Fasher et ceux des localités voisines subissent les assauts des paramilitaires.

Il y a trois mois, ils bombardaient déjà Abou Chouk où cinq à sept enfants meurent de faim tous les jours.

Un mois plus tôt, c'est celui de Zamzam qui était ciblé, poussant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier à el-Fasher, la capitale régionale où 63 personnes sont mortes de malnutrition, depuis le début du mois d'août !