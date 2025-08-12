Soudan: Au moins 40 tués par des paramilitaires dans un camp de déplacés près d'el-Fasher

11 Août 2025
Radio France Internationale

Au Soudan, les paramilitaires visent une nouvelle fois un camp de déplacés. Les Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière, ont pénétré, ce lundi 11 août, le camp d'Abou Chouk, près d'el-Fasher, dans le Darfour. Les civils ont été pris pour cible. Au moins quarante personnes ont été tuées, après cette incursion des FSR.

Le massacre s'est produit au camp de déplacés d'Abou Chouk. Au moins quarante civils assassinés et une vingtaine de blessés, d'après le décompte des secouristes sur place.

Les FSR ont attaqué ce camp, voisin à celui d'el-Fasher, capitale de la région du Darfour-Nord. Ils ont ouvert le feu sur les civils, allant les débusquer jusque dans leur maison.

Une tuerie perpétrée par les paramilitaires, alors qu'ils avançaient vers la ville assiégée d'el-Fasher, toujours tenue par l'armée régulière.

Depuis que les FSR ont perdu la capitale, Khartoum, au profit des Forces armées soudanaises, les camps de déplacés d'el-Fasher et ceux des localités voisines subissent les assauts des paramilitaires.

Il y a trois mois, ils bombardaient déjà Abou Chouk où cinq à sept enfants meurent de faim tous les jours.

Un mois plus tôt, c'est celui de Zamzam qui était ciblé, poussant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier à el-Fasher, la capitale régionale où 63 personnes sont mortes de malnutrition, depuis le début du mois d'août !

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.