Maroc: Á Casablanca, rassemblement après la mort de l'équipe d'Al-Jazeera

La mort de cinq journalistes d'Al Jazeera, tués par un missile israélien à Gaza, a provoqué une onde de choc mondiale. L'un d'entre eux, Anas Al-Sharif, correspondant de la chaîne qatarie, était devenu, durant ces deux dernières années de guerre, un visage familier du monde arabe. Au Maroc, un rassemblement était organisé hier soir pour lui rendre hommage. Reportage.

Keffieh autour du cou, Samira, 47 ans, est venue en famille : « Le journaliste fait seulement son travail. Le cibler comme ça, devant le monde entier. Et le monde entier qui reste silencieux... ça nous fait souffrir, nous, nos enfants et tout notre entourage. »

Des drapeaux palestiniens flottent au-dessus de la foule de 300 personnes, qui scandent des slogans en faveur de Gaza : « On fait entendre notre voix, même si le monde est sourd et n'a pas écouté les journalistes qui sont sur le terrain. Je viens à ce sit-in, car c'est mon devoir. »

Salaheddine Lemaizi est membre de la coalition des journalistes marocains pour la Palestine et contre la normalisation. « À Gaza, il y a eu 234 journalistes assassinés depuis le début de cette guerre. C'est un cimetière de journalistes. Israël veut éliminer toute source d'informations qui arrive au monde sur ce qui se passe là-bas. Anas Al-Sharif a fait des reportages sur la famine à Gaza. Il a été puni, il a été ciblé directement avec son équipe parce qu'il a fait ce travail. »

Une prière a conclu le rassemblement. Les manifestants se sont donné rendez-vous vendredi 15 août 2025 pour un nouveau sit-in.