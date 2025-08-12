Maroc: Á Casablanca, rassemblement après la mort de l'équipe d'Al-Jazeera

12 Août 2025
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

La mort de cinq journalistes d'Al Jazeera, tués par un missile israélien à Gaza, a provoqué une onde de choc mondiale. L'un d'entre eux, Anas Al-Sharif, correspondant de la chaîne qatarie, était devenu, durant ces deux dernières années de guerre, un visage familier du monde arabe. Au Maroc, un rassemblement était organisé hier soir pour lui rendre hommage. Reportage.

Keffieh autour du cou, Samira, 47 ans, est venue en famille : « Le journaliste fait seulement son travail. Le cibler comme ça, devant le monde entier. Et le monde entier qui reste silencieux... ça nous fait souffrir, nous, nos enfants et tout notre entourage. »

Des drapeaux palestiniens flottent au-dessus de la foule de 300 personnes, qui scandent des slogans en faveur de Gaza : « On fait entendre notre voix, même si le monde est sourd et n'a pas écouté les journalistes qui sont sur le terrain. Je viens à ce sit-in, car c'est mon devoir. »

Salaheddine Lemaizi est membre de la coalition des journalistes marocains pour la Palestine et contre la normalisation. « À Gaza, il y a eu 234 journalistes assassinés depuis le début de cette guerre. C'est un cimetière de journalistes. Israël veut éliminer toute source d'informations qui arrive au monde sur ce qui se passe là-bas. Anas Al-Sharif a fait des reportages sur la famine à Gaza. Il a été puni, il a été ciblé directement avec son équipe parce qu'il a fait ce travail. »

Une prière a conclu le rassemblement. Les manifestants se sont donné rendez-vous vendredi 15 août 2025 pour un nouveau sit-in.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.