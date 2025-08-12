Tchad: Quelles suites judiciaires dans l'affaire Succès Masra?

Au Tchad, l'opposant et ancien Premier ministre a été condamné, samedi 9 août, à 20 ans de prison ferme et 1 milliard de francs CFA pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe, et pour complicité de meurtre dans l'affaire de Mandakao, du nom de ce massacre qui avait coûté la vie à 42 personnes, en mai dernier. Ses avocats ont jusqu'au 19 août pour se pourvoir en cassation.

« Nous ne ménagerons aucun effort », lance Me Francis Kadjilembaye, coordinateur des avocats de Succès Masra. « Comme l'affaire a été jugée au premier degré par la Cour d'appel, dans sa formation criminelle, le pourvoit en cassation est l'unique recours possible, au niveau national », explique-t-il.

Une fois les voies de recours épuisées, localement, les avocats saisiront les juridictions internationales, telles que la Cour africaine des droits de l'homme.

En attendant, au niveau politique, les avocats ont déjà informé le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), la sous-commission des droits de l'Homme du Parlement européen, l'Élysée ainsi que le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Selon Me Vincent Brengarth, l'avocat français de Succès Masra, si certains de ses partisans espéraient une grâce présidentielle lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, dimanche soir, le président Mahamat Idriss Déby n'a pas eu à un mot à l'endroit de son principal opposant.