Tchad: Quelles suites judiciaires dans l'affaire Succès Masra?

12 Août 2025
Radio France Internationale

Au Tchad, l'opposant et ancien Premier ministre a été condamné, samedi 9 août, à 20 ans de prison ferme et 1 milliard de francs CFA pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe, et pour complicité de meurtre dans l'affaire de Mandakao, du nom de ce massacre qui avait coûté la vie à 42 personnes, en mai dernier. Ses avocats ont jusqu'au 19 août pour se pourvoir en cassation.

« Nous ne ménagerons aucun effort », lance Me Francis Kadjilembaye, coordinateur des avocats de Succès Masra. « Comme l'affaire a été jugée au premier degré par la Cour d'appel, dans sa formation criminelle, le pourvoit en cassation est l'unique recours possible, au niveau national », explique-t-il.

Une fois les voies de recours épuisées, localement, les avocats saisiront les juridictions internationales, telles que la Cour africaine des droits de l'homme.

En attendant, au niveau politique, les avocats ont déjà informé le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), la sous-commission des droits de l'Homme du Parlement européen, l'Élysée ainsi que le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Selon Me Vincent Brengarth, l'avocat français de Succès Masra, si certains de ses partisans espéraient une grâce présidentielle lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, dimanche soir, le président Mahamat Idriss Déby n'a pas eu à un mot à l'endroit de son principal opposant.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.