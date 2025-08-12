Cameroun: Présidentielle - L'archevêque de Douala appelle à une «alternance» pour «sauver» le pays

Dimanche 10 août 2025, Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, a fait diffuser dans son évêché à l'occasion de la messe dominicale sa lettre pastorale « sur le climat social à l'approche du scrutin ». Texte dans lequel il interpelle les citoyens, leur demande de ne pas se décourager et d'explorer « de nouvelles voies pour sauver le pays »

« Notre pays est malade » écrit Samuel Kleda. « Les dirigeants semblent ne plus savoir quoi faire, leur entêtement à conduire la gestion de l'État est inquiétant [...]. Nous avons le devoir d'alerter sur les signes avant-coureurs de la mort lente du Cameroun. »

Pour l'archevêque, « le malaise qui ronge » le pays « prend sa source dans des actes anti-évangéliques institués » : « mauvaise gouvernance » et « corruption » alimentent une « pauvreté généralisée », le « délabrement du réseau routier » et un « accès difficile à l'eau et l'électricité ».

« Des élections dont les résultats sont connus d'avance »

« Le citoyen n'est plus au coeur des préoccupations des dirigeants », « l'accent est mis sur l'individu, le clan, l'ethnie, le lobby » au détriment du plus grand nombre. Le prélat estime que « la démocratie [...] est entachée par la violence institutionnelle, les intimidations, l'absence de transparence, de vérité et de justice ». Et il est moralement inacceptable, écrit-il « d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance, décidés par une poignée d'individus [...] et que la validation des candidats soit entourée de suspicion et de controverse ».

L'archevêque de Douala interpelle aussi sur la crise anglophone et dans la région de l'Extrême-nord, appelle à une prise de conscience générale. « La situation exige que les citoyens aient à coeur de choisir des hommes et des femmes animés par le désir de changer ce que nous vivons, écrit-il, et de sortir le pays du bourbier où il se trouve ».

Samuel Kleda avait déjà marqué les esprits à Noël lorsqu'il avait déclaré sur RFI qu'une nouvelle candidature du président Paul Biya, à 92 ans, pour un huitième mandat n'était « pas réaliste ».

Un discours « excessif » pour le parti présidentiel

Parmi les fidèles qui ont écouté la lecture de cette lettre pastorale lors de la messe dominicale à Douala, l'avocat Georges Teguem, communicant du parti présidentiel, qualifie le discours « d'excessif ». « Le RDPC, avec le président de la République, travaille pour améliorer le quotidien des Camerounais [...]. L'évêque ferait mieux de nous accompagner en formant les masses à la lutte contre la corruption. »

Quant à la présidentielle, « si c'était joué d'avance, nous n'irions pas aux élections [...] le RDPC travaille pour les remporter », conclut-il « sans sous-estimer ses adversaires ».