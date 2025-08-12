Congo-Kinshasa: Ouverture à Goma de la 2ème édition de la conférence et concours de qualité du café congolais

La ville de Goma (Nord-Kivu) accueille, depuis ce lundi 11 août, la 2è édition de la conférence et concours de qualité du café congolais. Une cinquantaine de producteurs et exportateur du café venus du Nord et Sud-Kivu, ainsi que leurs partenaires régionaux et internationaux y prennent part.

Pendant les deux jours, ces acteurs vont débattre sur le thème : « La résilience du secteur du café congolais face aux défis sécuritaires et socioéconomiques de la région ». Organisées par la plateforme CongoAgri en partenariat avec African Coffee Connect, ces assises visent à promouvoir le café congolais. C'est ce qu'explique Ghislain Mupenzi Kamondo :

« D'abord Best of Congo coopératives, qui s'organise chaque année et une conférence et concours de qualité de café congolais. Ça s'organise souvent à Goma. L'année passée, c'était à Londres. Alors, c'est une conférence qui réunit toutes les coopératives du Nord et du Sud Kivu pour qu'elles puissent proposer les micro-lots, qui sont dégustés dans des jury. Et après, on propose le prix ; ce qu'on appelle 'la vente aux enchères' ».

Cette conférence comporte un accent un peu particulier cette année, selon lui, dans la mesure où elle s'organise à un moment des conflits. Et « les producteurs vraiment n'avaient pas espoir. Surtout que la guerre est arrivée juste au moment du lancement de la campagne agricole ».

Il s'agit, dans cette zone profondément troublée de l'Est de la RDC, de donner l'espoir aux producteurs qui, au début de la campagne agricole, ne pensaient même pas présenter sur le marché, même un seul kilo de leurs productions.