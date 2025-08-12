Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 août 2025

revue de presse

Sénégal: Magal Touba 2025 - La célébration de la foi qui transcende les frontières

Le Sénégal est sur le point de célébrer le Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, vers le Gabon en 1895. Chaque année, des millions de fidèles se donnent rendez-vous vers la cité religieuse de Touba pour marquer leur attachement aux enseignements du Cheikh, dans une ambiance de ferveur religieuse, d'accueil et de solidarité. Des prières, des récitations de poésie sacrée, des conférences religieuses et des repas communautaires ne seront pas en reste.

Fixée par la commission religieuse mouride, l'édition de cette année aura lieu le mercredi 13 août, correspondant au 18 Safar 1447 dans le calendrier hégirien. (Source : allAfrica)



Journée internationale de la jeunesse 2025 - Relever avant tout le défi de l'employabilité des jeunes

Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Et au-delà de la symbolique, c'est une journée d'introspection qui vise à promouvoir l'engagement et la participation des jeunes pour un développement humain durable.

Elle met en lumière leur rôle essentiel en tant qu'acteurs clés du développement durable, ainsi que les enjeux liés à la jeunesse qui reste le fer de lance de la société. Toujours est-il qu'entre conférences, débats, ateliers et campagnes de sensibilisation, cette journée donne lieu, chaque année, à de nombreuses initiatives à travers le monde. Le thème de cette année est : « L'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ». (Source Le Pays)

Togo : Une cheffe togolaise en route pour un record mondial

Depuis dimanche, la cheffe togolaise Laurence Assignon s’est lancée dans un défi hors norme : réaliser au moins 15 000 plats en huit jours sans interruption, dans l’espoir d’inscrire son nom au palmarès du Guinness Book pour le plus long marathon culinaire individuel.

Pendant 192 heures, elle cuisinera seule, sans assistance, avec pour seules pauses autorisées 5 minutes entre deux plats. Son objectif : enchaîner des recettes variées, mêlant gastronomie togolaise et mets internationaux. (Source : Togonews )

Afrique Centrale : Le Rwanda réfute les allégations présumées de soutien au M23

Lundi, Kigali a traité de "fausses accusations" les rapports du Bureau des droits de l'homme de l'ONU.

Selon les Nations unies, l'armée rwandaise a soutenu les rebelles dans la prise de contrôle de localité essentielles avec 319 civils tués dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Bureau des droits de l'homme a fondé son rapport sur des témoignages accablants après une série d'attaques contre quatre villages de la province du Nord-Kivu en juillet. (Source : Africanews )

Mali - Restitution des manuscrits historiques de Tombouctou après 13 ans d’exil

Les manuscrits historiques de Tombouctou, exfiltrés à Bamako en 2012 pour les protéger des groupes armés, ont été restitués, lundi, à la cité des 333 saints, en présence d'une délégation ministérielle, rapportent des médias locaux.

Symbole de l’âme de la ville, cet ensemble de documents multiséculaires, héritage des érudits et savants ayant marqué l’histoire intellectuelle du Sahel, constitue un patrimoine d’une valeur inestimable. En 2012, la prise de contrôle du nord du Mali par des groupes armés avait entraîné la destruction de sites historiques à Tombouctou. ( Source : Medi1 News )

Éthiopie - La BAD investit 500 millions USD dans le futur plus grand aéroport d’Afrique

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, et le directeur commercial d’Ethiopian Airlines, Nesfin Tasew Bekele, ont signé, ce lundi 11 août à Addis-Abeba, un accord de financement de 500 millions de dollars pour soutenir la construction du nouvel aéroport éthiopien, un projet colossal estimé à 10 milliards USD, dont l’achèvement est prévu en 2029. (Source : Financial Afrik)

Démarrage de l’Afrobasket masculin, mardi

L’Afrobasket masculin débute ce mardi 12 août en Angola, où cette compétition se poursuivra jusqu’au 24 août avec la participation de seize équipes nationales.

La Tunisie, double tenante du titre, vise une troisième couronne consécutive. Mais elle devra faire face à une forte concurrence, notamment de la part du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de l’Angola, du Nigeria, du Cameroun, du Soudan du Sud et du Mali, tous bien décidés à mettre fin à la domination des Aigles de Carthage dans cette catégorie ces dernières années. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Gambie - Tollé féministe après la mort d’un bébé victime d’excision

Des militantes féministes en Gambie ont dénoncé avec force la pratique de l’excision après la mort confirmée, ce week-end, d’un bébé qui aurait succombé à cette mutilation.

Dans un communiqué, la police gambienne a annoncé la détention de deux femmes en lien avec le décès d’une fillette âgée d’un mois. Elle a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des personnes vulnérables et invité la population à signaler toute pratique nuisible. ( Source : Apanews )

Présidence de la SADC : 400 rencontres accueillies en un an par Madagascar

La Grande île sera sous les feux des projecteurs. L’accueil du 45ème Sommet va aussi générer de nombreux avantages pour le pays.

La ministre des Affaires Etrangères Rasata Rafaravavitafika prend ce jour ses fonctions en tant que Présidente du Conseil des ministres des pays membres de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC).

En effet, la cérémonie de passation officielle entre elle et le Président sortant du Conseil, le zimbabwéen Amon Murwira se déroulera ce matin au Centre de Conférence Internationale d’Ivato lors de la réunion organisée en préparation du 45ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Cet évènement capital aura lieu le 17 août prochain. (Source : Midi-Madagasikara )

Le Soudan interdit les investissements et activités économiques émiriens sur son territoire

Le Conseil militaire de transition du Soudan dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a interdit ce mardi 12 août 2025 les investissements et les activités financières et commerciales des Émirats arabes unis au Soudan, notamment dans le domaine de l’or. Il a également annulé tous les accords signés concernant le minerai et l'or entre les deux pays.

Ces décisions interviennent après l'annonce d'Abou Dhabi, dimanche, d’interrompre l'exportation de l'or soudanais. À la fin de la semaine dernière, Abou Dhabi avait suspendu, progressivement, le transport aérien, terrestre puis maritime avec le Soudan. (Source : RFI)