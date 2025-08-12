Algérie: Clôture des travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des mourchidate à Alger

ALGER — Les travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des mourchidate ont pris fin, lundi à Alger, en mettant en avant la nécessité de développer l'action scoute et d'adapter l'éducation scoute aux exigences de la conjoncture actuelle.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de clôture, le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué que cette rencontre a été "une opportunité pour les participantes venues de différents pays arabes, d'échanger et de débattre sur les moyens de développer l'action scoute et d'adapter l'éducation scoute aux exigences de la conjoncture actuelle".

M. Hamzaoui a souligné, en outre, que l'Algérie a obtenu la qualité de membre au sein du Comité régional arabe des mourchidate, ce qui renforce "la présence des SMA au sein des instances scoutes à l'échelle arabe, régionale et internationale".

Parmi les recommandations issues de cette conférence, figure l'appel à "l'autonomisation des jeunes filles au sein des structures scoutes, des institutions de la société civile et dans toutes les institutions publiques", a poursuivi le même responsable, estimant que cet impératif "cadre avec la politique de l'Etat algérien en matière d'autonomisation de la femme qui bénéficie d'un intérêt particulier grâce aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le responsable a ajouté que les participantes à cette rencontre arabe ont salué les efforts de l'Algérie pour "renforcer la présence de la femme et de la jeunesse au sein des différentes institutions et instances", à travers l'adoption d'un ensemble de textes législatifs.