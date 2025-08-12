Algérie: Clôture des travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des mourchidate à Alger

11 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des mourchidate ont pris fin, lundi à Alger, en mettant en avant la nécessité de développer l'action scoute et d'adapter l'éducation scoute aux exigences de la conjoncture actuelle.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de clôture, le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué que cette rencontre a été "une opportunité pour les participantes venues de différents pays arabes, d'échanger et de débattre sur les moyens de développer l'action scoute et d'adapter l'éducation scoute aux exigences de la conjoncture actuelle".

M. Hamzaoui a souligné, en outre, que l'Algérie a obtenu la qualité de membre au sein du Comité régional arabe des mourchidate, ce qui renforce "la présence des SMA au sein des instances scoutes à l'échelle arabe, régionale et internationale".

Parmi les recommandations issues de cette conférence, figure l'appel à "l'autonomisation des jeunes filles au sein des structures scoutes, des institutions de la société civile et dans toutes les institutions publiques", a poursuivi le même responsable, estimant que cet impératif "cadre avec la politique de l'Etat algérien en matière d'autonomisation de la femme qui bénéficie d'un intérêt particulier grâce aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le responsable a ajouté que les participantes à cette rencontre arabe ont salué les efforts de l'Algérie pour "renforcer la présence de la femme et de la jeunesse au sein des différentes institutions et instances", à travers l'adoption d'un ensemble de textes législatifs.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.