Afrique: JAS-2025 - L'Algérie écrit une nouvelle page dans l'histoire du sport scolaire africain

ALGER — L'Algérie a abrité du 26 juillet au 5 août 2025 la première édition des Jeux africains scolaires (JAS), un rendez-vous inédit dédié aux jeunes athlètes représentant 51 pays du continent et qui a permis au pays hôte, tant au plan organisationnel que sportif, d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du sport scolaire africain, a indiqué le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf.

Placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'événement est le fruit d'une initiative conjointe de l'ACNOA et de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), à la suite d'un accord signé lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Et en guise de reconnaissance, l'instance africaine a remis une médaille d'or au président de la République, pour son "soutien déterminant" à l'organisation de ces Jeux et à la relance du sport scolaire en Algérie.

L'instance continentale a, quant à elle, exprimé sa "profonde gratitude" pour l'attention portée aux jeunes talents sportifs africains, affirmant que cette édition a permis d'établir "une base solide pour leur formation continue".

Pendant huit jours, les compétitions ont mis en lumière de nombreux talents et permis la réalisation de records dans plusieurs disciplines, traduisant le potentiel élevé de la jeunesse sportive africaine.

Les épreuves ont été marquées par un esprit de fair-play, à l'image d'une séquence devenue virale montrant une athlète aidant une concurrente blessée à franchir la ligne d'arrivée.

"Ces Jeux ont démontré que le sport scolaire peut être un vecteur d'intégration, de respect et de solidarité entre les peuples du continent", avait indiqué le comité de l'organisation dans un communiqué.

A l'issue de la compétition, le flambeau a été transmis au Nigeria, pays hôte de la 2e édition prévue en 2027. Le ministre nigérian des Sports, présent lors de la cérémonie de clôture, a affirmé que son pays accueillera "avec engagement" cette prochaine édition, en vue de "perpétuer l'excellence" de l'événement.

Fort de ce succès, l'ACNOA a annoncé l'adoption d'un cycle biennal pour les Jeux africains scolaires, désormais inscrits comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif continental.

L'Algérie, en particulier, envisage d'institutionnaliser un programme scolaire sportif structuré à l'échelle nationale.

Pour l'ACNOA, ces Jeux incarnent désormais "un levier stratégique pour préparer la relève sportive africaine et bâtir une génération de champions olympiques".