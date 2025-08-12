Algérie: Décès de hauts responsables dans un crash d'hélicoptère au Ghana - Meziane signe le registre de condoléances

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a signé, lundi au siège de l'ambassade de la République du Ghana à Alger, au nom du Gouvernement algérien, le registre de condoléances suite au décès des ministres de la Défense et de l'Environnement et d'autres hauts responsables dans un crash d'hélicoptère dans la région d'Ashanti dans le sud du pays.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que l'Algérie a appris le décès des ministres de la Défense et de l'Environnement de la République du Ghana, pays frère, et d'autres hauts responsables, dans un crash d'hélicoptère dans la région d'Ashanti dans le sud du pays", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je vous présente, ainsi qu'aux familles des victimes, au nom du Gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes sincères condoléances accompagnées de mes profonds sentiments de compassion, en espérant qu'elles y trouveront la force de surmonter ces moments difficiles", a ajouté M. Meziane dans son message.

"Avec la disparition de ces hauts responsables, la République du Ghana, pays frère, perd des hommes d'Etat qui ont consacré leur vie au service de leur pays et défendu ses intérêts avec dévouement et loyauté", a encore écrit le ministre de la Communication.

"Tout en vous assurant de notre pleine solidarité dans cette douloureuse épreuve, je demeure convaincu que votre peuple saura la surmonter et poursuivre sa marche vers davantage de développement et de prospérité", a-t-il ajouté.

"Tout en vous renouvelant nos sincères condoléances et toute notre sympathie, nous souhaitons à votre pays frère davantage de progrès et de prospérité. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il conclu son message de condoléances.