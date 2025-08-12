Algérie: Guelma - Coup d'envoi du Festival culturel national de musique actuelle

GUELMA — Le coup d'envoi des soirées du 13è Festival culturel national de musique actuelle a été donné, dimanche soir au théâtre romain de Guelma, suscitant l'enthousiasme du public qui a pu apprécier un répertoire musical varié, interprété par l'artiste Nadia Guerfi qui a imprimé une note contemporaine à des morceaux traditionnels anciens.

La chanteuse a enflammé la scène lors de l'inauguration de ce festival qui se poursuivra jusqu'au 13 de ce mois dans un théâtre romain qui peut accueillir plus de 4.000 personnes, et qui était, dimanche soir, bondé de spectateurs venus profiter de cet événement avec lequel la ville de Guelma renoue après 3 ans d'absence.

Nadia Guerfi a commencé par interpréter la chanson "Cheddou baâdh'koum ya ahl Filastine" (serrez-vous les coudes, habitants de Palestine) en signe de solidarité avec les frères palestiniens de la bande de Ghaza, soumis au

blocus, au génocide et à toutes sortes de pratiques inhumaines par l'occupant sioniste.

Elle a poursuivi son spectacle avec des chansons traditionnelles appartenant à différents genres, auxquelles elle a ajouté une touche mélodique moderne, provoquant une belle interaction de l'assistance qui a repris en choeur les paroles et dansé sur des rythmes endiablés, en particulier lorsqu'elle a interprété "Sab Errachrache" (immortalisée par la regretté Zoulikha), "Ya Ayni Nouhi" et l'indémodable "Salah ya Salah".

La soirée inaugurale du festival a également été marquée par le passage sur scène du célèbre groupe "Raïna Raï", qui a tenu à célébrer ses 45 ans d'existence aux côtes du public guelmi, en interprétant plusieurs de ses "tubes" tels que "Ya Zina Diri Latay" et "Ya Raï'i Hakdha".

L'artiste Salim El Chaoui a également imprimé sa signature lors de cette soirée à travers une sélection de chansonnettes puisées de ses albums, et que le public, notamment les jeunes, apprécient particulièrement.

Donnant le coup d'envoi de cette édition du festival, en sa qualité de représentant du ministre de la Culture et des Arts, le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), Samir Thaalbi, a souligné que ce festival "offre l'opportunité de mettre en valeur le patrimoine algérien et de le transmettre aux générations futures, et permet de découvrir de jeunes talents excellant dans différents genres musicaux.

La seconde soirée du festival (lundi), sera marquée selon le programme officiel de la manifestation, par des prestations des artistes Amir Mirvana, Cheb Kalal et Yacine "Tigre".