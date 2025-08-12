Algérie: Port de Tipasa - Lancement de la 2e campagne de plongée et de recherche archéologique

TIPASA — La deuxième campagne de plongée et de recherche archéologique sous-marine a été lancée, lundi, à partir du port de Tipasa, en application des recommandations du Comité du patrimoine mondial visant à élargir la zone de protection du site archéologique de Tipasa.

L'opération, inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de la Culture et des Arts, a été lancée par le directeur local de la culture, Boubekeur Arous.

La campagne a mobilisé 11 plongeurs archéologues et chercheurs représentant plusieurs institutions et organismes nationaux, dont le Musée public national maritime, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), le Centre national de recherche en sciences marines et en aquaculture de Bou Ismail, ainsi que la direction de la culture et des arts de la wilaya, a indiqué M. Arous à l'APS.

L'équipe de recherche procédera, tout au long de cette campagne qui se poursuivra jusqu'en septembre, à des plongées en mer afin de récupérer divers objets archéologiques dont l'emplacement a été repéré lors de la première opération menée en avril dernier. Il s'agira également de rechercher d'éventuelles autres pièces archéologiques sur le site.

Selon M. Arous, cette initiative scientifique et culturelle vise à délimiter la zone tampon de l'extension maritime du site archéologique, en vue de prendre les mesures de protection appropriées durant cette année 2025. Elle a également pour objectif de vérifier l'hypothèse de l'existence d'une cité antique sous-marine et celle d'un port datant de la préhistoire, plus précisément de l'époque phénicienne, et d'en identifier les éléments et les limites.

Le responsable a souligné que le ministère de la Culture et des Arts, et par son intermédiaire les autorités publiques, œuvraient à la préservation de tous les sites archéologiques de Tipasa.

Pour rappel, la 1ère campagne de plongée et de recherche archéologique avait débuté en avril dernier, mais avait été interrompue en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon la même source.