Egypte: Le Délégué national aux risques majeurs participe au Caire à une réunion sur l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les programmes d'enseignement

ALGER — Le Délégué national aux risques majeurs, Abdelhamid Afra, participe, à partir de lundi au Caire, à la Réunion régionale d'experts sur l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les programmes d'enseignement, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Organisée par le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Egypte et le Soudan et la Ligue arabe, avec la participation du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes", cette réunion entre dans le cadre du "renforcement des capacités du secteur de l'enseignement à faire face aux catastrophes", précise le communiqué.

Les participants discuteront des "défis auxquels les pays arabes sont confrontés en matière de renforcement de la résilience des systèmes d'enseignement, notamment à la lumière de la multiplication des catastrophes au cours de la dernière décennie, ayant impacté directement ou indirectement plus de 18 millions d'étudiants arabes", selon la même source.