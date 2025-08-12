Addis-Abeba — Le Service statistique éthiopien a annoncé l'entrée dans une nouvelle ère de progrès, portée par une réforme globale visant à moderniser sa structure organisationnelle et ses systèmes de production de données.

Un programme de renforcement des capacités entre Statistics Korea et le Service statistique éthiopien, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque africaine de développement (BAD), est en cours à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture de ce programme, le directeur général du Service statistique éthiopien, Beker Shale, a déclaré que le Service entreprenait actuellement une réforme majeure visant à moderniser sa structure organisationnelle et son système de production de données.

Selon le Directeur général, ce programme témoigne de la reconnaissance par le gouvernement éthiopien du rôle crucial que jouent des statistiques précises, fiables et actualisées dans la planification nationale, le suivi des progrès et l'attraction des investissements.

Il a également souligné que l'année dernière, l'ESC avait mené avec succès le deuxième recensement agricole après 22 ans, le cinquième cycle de l'Enquête démographique et de santé éthiopienne et l'Enquête nationale intégrée auprès des ménages.

Déclarant que la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux est essentielle, il a félicité l'Office national coréen de la statistique, le PNUD et la BAD pour leur soutien continu.

Vincent Negendakumana, statisticien en chef de l'agriculture à la Banque africaine de développement, a déclaré que l'Éthiopie illustrait l'efficacité des efforts nationaux déployés pour renforcer les capacités du pays à produire des données sur le secteur.

Le statisticien en chef a souligné que la Banque africaine de développement soutenait les pays dans leurs programmes de renforcement des capacités, réaffirmant ainsi son engagement à poursuivre son soutien indéfectible au secteur.

Le conseiller économique du PNUD, Ali Zafar, a quant à lui souligné l'importance des statistiques et du partage des meilleures expériences, notamment celles de la Corée, pour rendre les statistiques aussi scientifiques que possible.

À cette occasion, la délégation coréenne a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts actuels de l'Éthiopie pour transformer et moderniser le secteur, notamment par le partage d'expériences.