Congo-Kinshasa: Remise des motos remises aux agents agricoles du Kasaï-Central

Le gouverneur de la province du Kasaï-Central, Joseph Moïse Kambulu, a remis officiellement vendredi 8 aout des motos aux agents des services agricoles territoriaux. Selon lui, ce geste marque une nouvelle étape dans le renforcement du secteur agricole au Kasaï-Central.

La remise de ces engins s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement agricole (PNDA). Ce programme vise à améliorer les moyens de travail des équipes locales chargées de suivre et de coordonner les activités agricoles dans les territoires et secteurs de la province du Kasaï-Central.

Véronique Baka, la responsable provinciale du PNDA, a salué cette avancée. Elle a rappelé que le PNDA avait déjà fourni des véhicules aux inspections provinciales, et que cette nouvelle dotation cible désormais les niveaux plus proches du terrain : les inspections territoriales et sectorielles.

Jean de Dieu Mbey Bosini, coordonnateur national du PNDA, était également présent. Visiblement satisfait à la cérémonie, il a félicité le gouvernement provincial pour son engagement à redynamiser ce secteur. Selon lui, le programme prévoit aussi des formations pour renforcer les compétences du personnel agricole.

Ces motos sont destinées à un usage strictement professionnel, a rappelé le gouverneur Joseph-Moïse Kambulu aux bénéficiaires. Il les a encouragés à en faire bon usage pour servir les communautés rurales.

Les agents bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers le PNDA, les autorités provinciales et le chef de l'État. Pour eux, ces motos vont faciliter les déplacements sur le terrain, améliorer le suivi des projets agricoles et renforcer leur efficacité au quotidien.