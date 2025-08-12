Congo-Kinshasa: Bukavu - 5 morts après une pluie diluvienne

Une pluie diluvienne, qui est tombée dans la nuit de dimanche à ce lundi 11 août sur la ville de Bukavu (Sud-Kivu), a fait cinq morts et dégâts matériels importants. Plusieurs maisons sont également inondées.

C'est à Buholo 3, dans la commune de Kadutu, que le bilan le plus lourd a été enregistré. Selon le chef de quartier Mosala, Patrick Lubala, le drame s'est produit aux alentours de o1 heure du matin.

Il rapporte que les victimes ont été surprises par l'effondrement d'un mur. Quatre personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu'une cinquième, évacuée en urgence vers une structure sanitaire, a succombé à ses blessures ce matin.

Les éboulements de terre sont fréquents dans la ville de Bukavu, particulièrement meurtriers dans les zones où les normes urbanistiques ne sont pas respectées.

Du 26 au 29 décembre 2023, au moins 21 personnes avaient perdu la vie lors d'inondations dans cette même entité.

Plusieurs sessions de réflexion ont été organisées afin de trouver des solutions durables à cette problématique, mais sans résultat concret jusqu'ici.

Des urbanistes proposent l'élargissement de la ville vers d'autres zones. Cependant, ces propositions attendent encore l'accompagnement du Gouvernement.