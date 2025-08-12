Congo-Kinshasa: Reprise du trafic sur le pont Luilu entre Luputa et Mwene-Ditu

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic a repris depuis vendredi 8 aout sur le pont Luilu, qui relie (sur la Route nationale N1) la localité de Luputa, chef-lieu du territoire de Luilu, à la ville ferroviaire de Mwene-Ditu, à 132 km de Mbuji-Mayi.

C'est un pont Matière d'une longueur de 60 mètres de longueur et 4 mètres de largeur. Cette nouvelle infrastructure routière dispose d'une capacité de 40 tonnes.

Depuis près de six mois, le passage des piétons et des véhicules a été interdit sur ce pont, à cause de sa vétusté et des risques qu'il présentait.

Le maître d'ouvrage, Agence congolaise de grands travaux (ACGT), affirme que 45 jours ont suffi pour procéder au remplacement de l'ancien pont Bélier par ce pont Matière.

Le gouverneur de la province de Lomami, Iron-Van Kalombo Musoko, a, à cet effet, sensibilisé les usagers de la route au respect de tonnage :

« Avec mes techniciens, qui sont l'Office des routes, les ministères sectoriels, nous prendrons des mesures idoines pour que le tonnage soit respecté pour préserver cet ouvrage très important pour le développement économique de notre province, et pourquoi pas de l'ensemble du grand Kasaï ».

Le pont Luilu facilite le passage de gros camions en provenance des provinces de Lualaba, Haut-Katanga et Haut-Lomami vers celles de Lomami et du Kasaï-Oriental, et vice versa.

