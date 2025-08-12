Congo-Kinshasa: Le nouveau ministre des Droits humains place son mandat sous le signe de l'assiduité

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À la veille de la cérémonie de sa prise de ses fonctions à la tête du ministère des Droits humains, Samuel Mbemba a organisé, dimanche 10 aout, un culte d'action de grâce ayant rassemblé plus de 1 500 personnes dans le quartier Camp, où il est né, situé dans la commune de Ngaliema.

À cette occasion, il a promis de travailler avec abnégation pour faire rayonner la situation des droits humains à travers le pays.

Le nouveau ministre a pris part à ce culte spécial organisé par l'ASBL Camp Luka pour Christ, une association regroupant les pasteurs de ce quartier populaire de la commune de Ngaliema. Entouré des serviteurs de Dieu, Samuel Mbemba a placé son mandat sous le signe de l'assiduité et de la consécration, confiant son engagement entre les mains de l'Éternel.

À travers cette célébration dominicale, il a exprimé sa profonde gratitude envers Dieu et envers la communauté chrétienne qui l'a soutenu tout au long de son parcours. Il a également réaffirmé sa loyauté et sa fidélité au Président Félix Tshisekedi, en présence de sa base venue nombreuse pour l'accompagner.

La cérémonie a été ponctuée par une intense prière d'intercession en faveur du ministre, invoquant sagesse, intégrité et crainte de Dieu pour guider son action au service du peuple congolais.

Au nom de la Corporation, un message de remerciements a été adressé au Chef de l'État pour la confiance accordée à leur fils, saluant un choix qui honore non seulement le quartier Camp, mais aussi l'ensemble de la communauté chrétienne.

Par ce geste, Samuel Mbemba rappelle l'importance de revenir à la source après toute réussite, soulignant que le service public est avant tout un ministère rendu au peuple, sous le regard de Dieu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

