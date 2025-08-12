Congo-Kinshasa: Chloration de sources d'eau pour lutter contre le choléra à Kindu

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La zone de santé de Kindu (Maniema) mène une double opération dans le cadre de la lutte contre le choléra : la chloration des sources d'eau et la désinfection des ménages touchés par l'épidémie.

L'opération vise à couper la chaîne de transmission de cette maladie qui continue de faire des victimes dans la province.

L'initiative a été inaugurée à partir de la source Pampela par le ministre provincial intérimaire de la Santé, Francis Masumbuko Lutaka, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers.

" Nous avons formé des chlorateurs expérimentés pour traiter l'eau destinée à la consommation. Des équipes passeront aussi dans les ménages pour expliquer comment chlorer l'eau et, dans les foyers où un cas de choléra a été signalé, effectuer une désinfection complète », précise Saleh Djumaini Faraani, médecin chef de zone de Kindu.

Les habitants de Pampela se réjouissent pour le chlore mais plaident pour la construction d'une source sûre. Le ministre provincial promet de saisir l'autorité compétente.

Malgré la chloration, les habitants de Pampela demandent une infrastructure plus sûre.

Suzanne Amisi, habitante du quartier, explique : « Nous remercions pour le chlore, mais nous plaidons pour la construction d'une vraie source. Cette source est notre seule eau, mais elle nous transmet aussi le choléra. »

La province du Maniema a déjà enregistré plus de 4 000 cas de choléra, dont une centaine de décès. Les autorités et leurs partenaires misent sur la prévention, la sensibilisation et l'amélioration des infrastructures pour freiner la propagation.

