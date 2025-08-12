Tunisie: Philippines - Examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel

TUNIS — Les moyens de renforcer la coopération culturelle et les échanges dans divers domaines entre la Tunisie et les Philippines ont été au centre de l'entretien, tenu, lundi, à Tunis, entre la Ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi et le chargé d'affaires e.p. de l'Ambassade des Philippines à Tunis Roderico C. Atienz.

L'objectif de cette rencontre est de consolider la coopération aux niveaux culturel et humain, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'échanges et de créations communes, précise le site officiel du ministère dans un communiqué publié lundi après-midi.

Les deux parties ont examiné les divers volets de coopération culturelle bilatérale, avec notamment l'organisation d'événements culturels pour célébrer le 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et les Philippines et la possibilité d'organiser une Semaine culturelle tuniso-philippine qui comportera des spectacles, des expositions et des rencontres.

Les deux parties également discuté des moyens de développer le partenariat dans le domaine des fouilles et de la recherche archéologiques et de l'échange d'expertises entre les deux pays.

Le renforcement de la coopération dans les domaines des arts, de la musique et de la danse, en accordant une attention particulière aux arts populaires, partie intégrante du patrimoine culturel des deux pays a également, été passé en revue.