Tunisie: Panne électrique - Trafic perturbé sur les lignes de métro de Tunis

12 Août 2025
La Presse (Tunis)

La Société des Transports de Tunis informe ses clients qu'une panne sur les câbles aériens électriques, survenue ce matin au niveau du dépôt de Tunis Marine, a provoqué une coupure de courant entre les stations de conversion de Tunis Marine et de l'avenue de la Gare.

Cet incident a empêché la sortie complète des rames de métro, limitant la circulation à une rame par ligne.

En attendant la réparation et la remise en service progressive des rames, des bus de substitution ont été mis en place sur les itinéraires suivants :

  1. De la station terminus de Ben Arous à la station Barcelone
  2. Entre les stations d'interconnexion Ariana et République, via la station 10 Décembre
  3. Entre les stations Kheireddine et Barcelone, via la station d'interconnexion Slimane Kahia
  4. Entre les stations Intilaka et République, via Bab Saadoun
  5. Entre les stations M'hamdia - M'hamdia 4 et Barcelone, via la station d'interconnexion El Menzah

Par ailleurs, les lignes régulières de bus reliant les quartiers au centre-ville ont été renforcées.

