Afrique: Afrobasket Masculin « ANGOLA 2025 » - Sénégal - Ouganda en ouverture, ce matin

La 31e édition de l'AfroBasket masculin démarre ce mardi, à Luanda, avec, en ouverture, un match importantissime entre le Sénégal et l'Ouganda (11 h Gmt). Une rencontre que les « Lions » devront bien négocier pour entrer du bon pied dans cette compétition continentale, dont ils poursuivent le titre depuis 1997.

L'AfroBasket masculin s'apprête à se lancer, ce mardi 12 août 2025, en Angola, avec les seize équipes en lice déjà en place. Le Sénégal donnera le ton face à l'Ouganda, en ouverture des compétitions. Coup d'envoi à midi, heure locale (11 h Gmt). Les « Lions » sont fin prêts pour partir à l'assaut du trône du basket continental.

Ils savent qu'ils sont très attendus, non seulement par leurs adversaires, mais aussi par de nombreux observateurs passionnés de basket africain. Le Sénégal figure en tête du Power Ranking de la Fiba avant le début de l'AfroBasket « Angola 2025 », fruit d'un brillant parcours sans faute lors des éliminatoires : 6 victoires en 6 matchs. La Côte d'Ivoire et le Soudan du Sud complètent le podium de ce classement, suivis par le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, le Nigeria, l'Égypte et la Rd Congo. La Tunisie, double championne en titre, occupe la 10e place, devant le Mali, la Libye et la Guinée. L'Ouganda, le Rwanda et Madagascar ferment la marche des équipes présentes en Angola pour cette 31e édition.

Le coach Ngagne Desagana Diop est conscient de la place prestigieuse qu'occupe actuellement son équipe avant d'entrer dans ces joutes continentales. Il insiste sur le fait que ce statut ne doit pas devenir une source de pression pour la bande à Brancou Badio. D'autant plus que le Sénégal bénéficie d'une solide réputation et compte dans ses rangs le meilleur joueur du continent cette saison : Jean-Jacques Boissy. Ce dernier reste sous les projecteurs après avoir conduit Al Ahly de Tripoli (Libye) au sacre de la Basketball Africa League (Bal). Dans la Tanière, l'ambiance est au beau fixe, selon des sources proches de l'encadrement technique.

Les « Lions » sont donc pleinement concentrés avant leur entrée sur le parquet de la Luanda Arena, dans le groupe D. Après le match de ce matin contre l'Ouganda, ils affronteront l'Égypte jeudi prochain, avant de boucler la phase de groupes face au Mali, le samedi 16 août.