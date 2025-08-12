Sénégal: Grand Magal - La SONAGED déploie un dispositif renforcé de 398 agents à Mbacké et Touba

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a mis en place un dispositif renforcé pour la couverture du Grand Magal de Touba, comprenant 398 agents et des moyens matériels supplémentaires, a-t-on appris de son délégué départemental à Mbacké.

"Au total, 398 agents sont mobilisés pour couvrir l'ensemble du département" de Mbacké, qui inclut la cité religieuse de Touba, a dit Pape Daouda Ndiaye, dans un entretien avec l'APS.

Il a également indiqué qu'en plus de dispositifs permanents en place, la SONAGED dispose cette année de deux pelles mécaniques, six caisses polybennes à ciel ouvert avec un système de levage dédié, ainsi que d'un camion supplémentaire pour la collecte d'ordures.

"Deux cars de collecte opèrent matin et soir, complétés [...] par un troisième véhicule intervenant de 23h30 à 5h du matin", a-t-il précisé.

Le délégué départemental de la SONAGED a aussi souligné que les agents de la société de gestion des déchets sont répartis en trois sections dédiés au balayage, à la collecte et à la surveillance du mobilier urbain, à travers des points de recouvrement normalisés et de caisses polybennes.

"Les alentours de la grande mosquée constituent le site prioritaire, en raison de l'afflux massif de pèlerins", a signalé le départemental de la SONAGED à Mbacké.

Selon Pape Daouda Ndiaye, les embouteillages constituent la principale entrave au travail des agents de la SONAGED, les rotations des camions vers la décharge de Bakhiya pouvant durer plusieurs heures en période de Magal.

Il a précisé que les opérations se poursuivent même en cas de pluie, grâce à l'adaptation des équipes aux conditions climatiques.

Cette année, ajoute-t-il, une équipe de sensibilisation sillonne les grandes familles religieuses pour encourager le changement de comportement en matière de gestion des déchets.

"La SONAGED collabore également avec les dahiras Moukhadimatoul Khidma et Khidmatoul khadim, ainsi qu'avec des associations, des bénévoles et groupements de femmes dans les quartiers", a-t-il signalé.