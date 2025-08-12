Sénégal: Khady Diéne Gaye invite à miser sur les jeunes pour atteindre les ODD 'd'ici 20 ans'

Dakar — La ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Culture, Khady Diène Gaye, appelle à miser sur le leadership des jeunes pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) "d'ici 20 ans".

"Si nous voulons atteindre les ODD d'ici 20 ans, et bâtir un Sénégal forgeur à l'horizon de 25 ans, il nous faut miser sur le leadership des jeunes, mais surtout aussi sur le leadership de la jeunesse féminine", a-t-elle déclaré.

Elle présidait la cérémonie officielle de commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, lundi, à Dakar, sur le thème "Les actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà le leadership des jeunes Sénégalais dans l'économie sociale et solidaire".

Selon Khady Diène Gaye, le leadership doit d'abord être local, "car c'est dans les territoires que les besoins sont identifiés et les solutions adressées".

"Il doit être ensuite inclusif, pour que chaque jeune fille ou garçon ait besoin d'outils pour jouer son rôle, car le digital est aujourd'hui un facteur d'égalité des chances et un catalyseur d'opportunités".

"Le thème retenu cette année illustre parfaitement la dynamique actuelle de notre jeunesse, une génération connectée, consciente des enjeux en passant par les réalités locales", a ajouté la ministre de la Jeunesse.

Elle dit se réjouir du fait qu'au Sénégal, les jeunes "ne se contentent pas d'attendre des solutions mais agissent, créent et évoluent, qu'il s'agisse de projets communautaires de renforcement, de solidarité publique, d'activités sportives et culturelles, d'initiatives de valorisation ou de coopératives".

S'agissant de l'économie sociale et solidaire, elle a indiqué qu'il s'agit d'une stratégie d'une transformation de l'économie à laquelle la jeunesse aujourd'hui doit se tourner dans l'avenir.

Les infrastructures sociales, éducatives et régionales, les musées, les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles mais aussi l'industrie de la musique, l'audiovisuel, le marché de l'art, doivent désormais s'adapter repenser leurs actions de marketing et de communication en incluant le digital, a suggéré Khady Diène Gaye.

Elle reconnait que des secteurs comme le sport, la culture, le service de la jeunesse, font "face à plusieurs défis à relever pour la digitalisation des activités parmi lesquelles, la collecte des données, la sécurité et la protection des données personnelles, la mise à niveau des agents et l'accès aux réseaux dans certains cas".

Le leadership "ne se décrète pas, il se construit. Nous devrons garantir à chaque jeune l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités de formation, d'insertion et d'entreprenariat", a pour sa part plaidé El Hadj Guèye, président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs de l'Assemblée nationale.

A l'occasion de cette commémoration, 50 certificats ont été décernés à des jeunes ayant bénéficié d'une formation en matière de volontariat, des jeunes qui à leur tour seront chargés de former 300 millions de jeunes à travers le continent.