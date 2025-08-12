Sénégal: La SONAGED devrait collecter 12 000 m³ de déchets après le Magal

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) prévoit de collecter environ 12 000 m³ de déchets après le Grand Magal de Touba, dans le cadre d'une opération de levée des grands dépôts, a indiqué à l'APS son délégué départemental à Mbacké.

"On espère collecter au moins 12 000 m³ de déchets, car ici, nous n'avons pas de pont bascule. Le volume collecté est estimé à 1 m³ par unité", a-t-il notamment déclaré dans un entretien.

"Après le Magal, le travail sera consacré à la levée des grands dépôts. Cette activité sera assurée par la mécanisation, avec deux pelles mécaniques et six camions mobilisés", a-t-il ajouté.

Selon M. Ndiaye, en l'absence de pont bascule, le volume déchets collectés est calculé sur la base d'une capacité moyenne de 1 m³ par unité collectée.

Les déchets seront ensuite acheminés à la décharge de Bakhiya, où ils seront enfouis conformément aux procédures en vigueur.

