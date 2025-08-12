Congo-Brazzaville: Élection à la Fécohand - Un candidat s'attaque à la nouvelle commission électorale

L'un des candidats à la présidence de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Avicenne Nzikou, a, à travers son avocat, Me Eric Yvon Ibouanga, tenu une conférence de presse, le 11 août, pour dénoncer les agissements unilatéraux du président de la Commission électorale indépendante.

Au cours de l'échange avec la presse, Me Eric Yvon Ibouanga a présenté une requête qu'il a déposée à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (CCAS) afin de demander l'interpellation des membres de la commission et solliciter l'application stricte de la sentence. Cette requête de référé sportif d'heure à heure avec ampliation des délais pour difficultés d'exécution de la sentence du 13 octobre 2024 investie de l'autorité de la chose jugée risque de relancer le suspense dans cette affaire a multiple rebondissements.

Pour Me Yvon Éric Ibouanga, la non-prise en compte du contenu de la sentence par les membres de la commission électorale indépendante relève du mépris. « Cette commission tient son existence de la sentence de la Ccas du 13 octobre 2024. La décision n'a jamais fait l'objet d'un recours, celà signifie qu'elle est imposable La Ccas avait prommis au comité olympique de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante afin de tenir l'assemblée générale élective de la Fécohand dans un délai de huit jours. Le CNOSC a ainsi mis en place une commission sous l'égide de la Fédération internationale. Malheureusement, cette commission ne respecte pas du tout les décisions de la Ccas. Elle a outrepassé les limites de la sentence de la Ccas », a-t-il expliqué

Il invite la Ccas à trancher concernant l'interprétation de sa décision. Il a, par ailleurs, expliqué que son client veut bien participer aux élections mais à condition que le président dont il déplore déjà l'impartialité soit changé. « L'assemblée doit se tenir sur la base des deux listes celle de Mr Ayessa et de Mr Nzikou et en tenant compte du corps électoral validé par la Ccas », a indiqué Me Ibouanga.

La commission électorale indépendante prête pour le 16 août

Le représentant de la Fédération internationale de handball (FIH) et de la Confédération africaine de handball (Cahb), Me Mouadh Ben Zaied, président de la commission électorale indépendante de la Fécohand, a déjà publié une série de documents qui explique tout le processus électoral ainsi que les dates-clés. Pour la commission, tout est déjà prêt pour que l'élection se tienne le 16 aout comme prévu. En s'appuyant sur les décisions et les statuts de la FIH, de la Cahb et de la Fécohand, il a publié un avis de convocation d'un congrès électif qui détaille tout le processus électoral. La liste des candidats retenus ainsi que le corps électoral sont connus depuis quelque temps.