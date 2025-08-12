Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Des candidats au bac 2026 en stage à Sibiti

Les candidats au baccalauréat technique et professionnel 2025-2026 ont quitté Brazzaville, le 9 août, pour un stage de formation à Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, à l'occasion du lancement de la campagne de mise en stage.

La pratique du terrain de ces apprenants sera sanctionnée par une attestation de stage qui leur donnera accès à l'examen d'Etat. Cette année, le stage est obligatoire pour tous les candidats car il fait partie des réformes du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel. L'initiative repose sur l'approche par compétence, une démarche qui consiste à produire des profils qualifiés dotés de compétence utile au marché de l'emploi.

Au total, 94 élèves tous de la filière production et santé animal, dont 54 venus de la partie septentrionale du pays et 40 de la partie sud passeront le stage d'un mois dans le district. La première cohorte est composée de douze meilleurs élèves de chaque établissements d'enseignement technique et professionnel en provenance de Sembé, Ouesso, Makoua, Ewo, Owando, Oyo, Brazzaville, Dolisie et Loudima.

L'objectif est de promouvoir l'émulation scolaire qui est un levier d'amélioration des rendements scolaires, promouvoir la promotion du vivre ensemble ainsi que l'amélioration des compétences. Le stage est organisé par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Les enfants apprendront à vivre ensemble à travers des jeux collectifs, le travail et le partage.

Le coordonnateur de l'initiative école productive, Alain Rich Gouemba Haulier, a assuré que ces apprenants sont accompagnés de leurs enseignants formateurs venus de différents établissements pour croiser leurs expériences dans l'encadrement des élèves afin de répondre aux exigences de la méthodologie d'enseignement par compétence.

Toutefois, les apprenants des autres filières de ce sous-secteur passent leurs stages dans les différentes entreprises. La deuxième cohorte qui sera composée de 100 apprenants de la filière de la production végétale passeront leur stage à Loudima dans le département de la Bouenza. Ainsi, la troisième est composée de ceux de la filière industrielle (électricité, génie civile, bâtiment et ceux de la construction rurale) au site du lycée technique agricole de Ouesso dans le département de la Sangha.