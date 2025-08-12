Congo-Brazzaville: Kouilou - Les artisans locaux sensibilisés aux opportunités de formation et de financement

Pour contribuer à l'essor de l'artisanat dans leur territoire, la délégation consulaire départementale du Kouilou (DCDK) dont le département a été doté l'année dernière a récemment organisé le 1er atelier de renforcement des capacités des artisans locaux.

L'activité qui s'est tenue à Loango dans la salle du conseil départemental a permis de les sensibiliser aux questions administratives et juridiques, les opportunités de formation et de mobilisation des fonds importants pour le développement de leurs activités.

Placée sous la houlette de Célestin Louembe, conseiller économique, représentant le préfet du Kouilou, la cérémonie de lancement de ce 1er atelier de renforcement des capacités des artisans s'est déroulée, le 1er août, en présence de Bienvenu Makosso, directeur de cabinet du président du Conseil départemental du Kouilou, Anne Marthe Nombo, maire de la communauté urbaine de Madingo Kayes, et de Luca Fazio, consul de Malte. L'activité découle d'un programme d'accompagnement des artisans amorcé par la DCDK en janvier dernier avec des séances d'écoute et d'échanges en vue de faire un état des lieux, identifier les besoins des acteurs économiques et trouver des solutions.

Ledit programme a permis de relever les défaillances telles que la méconnaissance des textes et lois régissant le secteur de l'artisanat, le manque de cadre de dialogue permanent avec les autorités locales et de l'artisanat, l'absence de disponibilité des informations et opportunités fiables pouvant contribuer à la structuration et au développement du secteur et de ses acteurs.

Par ailleurs, s'exprimant au nom du prefet du Kouilou, Célestin Louembe, saluant l'initiative de la DCDK, a aussi souligné: «La diversification de l'économie congolaise, chère au président de la République, passera aussi par la structuration et l'accompagnement du secteur de l'artisanat. Et c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement s'emploie, depuis quelques années déjà, à mettre en place un programme de formation, d'accompagnement, d'employabilité en direction des artisans. Dans notre département, ils sont en grand nombre et développent plusieurs savoir-faire, mais l'absence jusque-là d'un encadrement et d'un accompagnement en continu constitue un frein au développement de leurs activités. Le rôle de la délégation consulaire départementale est aussi de travailler avec eux pour y remédier».

Le 1er atelier de renforcement des capacités des artisans constitue donc une première réponse aux attentes des acteurs économiques du département du Kouilou. Il a réuni des intervenants de taille (autorités administratives, directeurs départementaux et techniciens chargé de l'artisanat) dans un même espace avec les artisans venus de Loango, Diosso, Matombi, Mvouti et Madingo Kayes.

L'activité s'est appuyée sur deux panels. Le premier portant sur les questions administratives et juridiques (textes et lois régissant le statut et le fonctionnement du métier d'artisan, les conditions pour l'obtention d'une reconnaissance juridique, les types de statuts juridiques), a eu comme intervenants le greffier, chef du tribunal de commerce de Pointe-Noire, Martin Patrick Anfoula, et les directeurs départementaux de l'artisanat, Dandy Moukouaga, et de l'ACPCE (Agence congolaise pour la création des entreprises), Gaspard Massoukou.

Les intervenants du second panel, notamment Luca Fazio, consul de Malte, Mary Serge Maurille Ngamou, chef d'agence départemental du Fonea, et Benoît Mangala, de la Chambre consulaire de Pointe-Noire ont exposé sur les opportunités de formation, d'accompagnement et de financement. Les participants ont été informés, entre autres, sur des mécanismes mis en place pour les accompagner (Fonea et autres), des formations proposés pour le développement de leurs activités, des types de financements aux artisans disponibles au Congo comme le Figa (Fonds d'impulsion, de garantie des entreprises et de l'artisanat) et des conditions à remplir pour en bénéficier. Ils ont également eu l'information par Luca Fazio de la tenue à Malte d'un grand évènement ouverts aussi aux artisans congolais.

La DCDK entend poursuivre les activités en faveur des artisans dans les autres districts pour le partage et la valorisation des métiers communs. Edgar Hardy, son président, a indiqué: « Ensemble, nous avons la responsabilité de faire vivre et de porter vers le sommet le secteur de l'artisanat qui est source de création d'emploi et de richesse pour les populations.

Cet objectif passe obligatoirement par la sensibilisation et la formation des principaux acteurs. Nous croyons au savoir, au savoir-faire et au renforcement des capacités des acteurs. Pour réussir et pour avoir une filière très compétitive. Tous ensemble, nous avons l'impérieux devoir de faire vivre nos différentes filières artisanales et de les rendre attractives auprès de la jeunesse pour garantir sa pérennité».

Cet atelier de renforcement des capacités des artisans du Kouilou a été une occasion pour eux de montrer leur savoir-faire à travers une exposition. Plusieurs articles ont été proposés ( produits agro-alimentaires, bijoux, tenues vestimentaires et autres). Sa cérémonie de lancement a été ponctuée des animations musicales du groupe traditionnel Lio tu kane.

Logée dans l'un des bâtiments du siège du conseil départemental, la délégation consulaire départementale du Kouilou (DCDK) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La structure est chargée de représenter les intérêts économiques du commerce, de l'industrie, des métiers, de l'artisanat et de l'agriculture dans les six districts du Kouilou.

Présidée par Edgar Hardy, Elle s'emploie depuis sa création le 26 juillet 2025 à accomplir ses missions, celles d'informer, former et accompagner les acteurs économiques et socio-culturels de ce département. La DCDK a comme priorités l'agriculture rurale, la pêche, la vie socio-culturelle, l'autonomisation des communautés féminines locales, l'entrepreneuriat, l'organisation de la promotion des coopératives dans les secteurs d'activités cités. Elle compte six pôles en son sein dont celui qui couvre les secteurs de l'artisanat, des métiers et de la culture.