Congo-Brazzaville: Processus électoral - Renforcement des capacités des femmes journalistes à Brazzaville

À quelques mois de l'élection présidentielle 2026 en République du Congo, une cinquantaine de femmes journalistes de Brazzaville participent du 11 au 13 août à un atelier de formation organisé par le ministère de la Communication et des Médias avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette initiative vise à renforcer leurs capacités pour une couverture médiatique des processus électoraux, centrée sur la promotion de la paix, les droits humains et la dimension genre.

Les participantes proviennent aussi bien des radios et télévisions nationales que de la presse écrite et en ligne, avec la présence notamment des Dépêches de Brazzaville, Télé et Radio Congo, Vox TV, DRTV, l'Agence congolaise d'information, Tsieleka, La Semaine Africaine, La congolaise ou encore la radio Trans Équatoriale.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, a souligné l'importance cruciale du rôle des médias dans le processus démocratique. « Une élection, ce n'est pas seulement des chiffres et des bulletins de vote. C'est un moment fort pour la démocratie, où chaque citoyen doit faire entendre sa voix. Et dans ce moment critique, le rôle des médias est particulièrement décisif », a-t-il rappelé. Il a encouragé les femmes journalistes à informer avec rigueur, à donner la parole à tous et à prévenir toute tension pour favoriser un climat de paix.

Il a également salué l'accompagnement des Nations unies, rappelant que cet atelier s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir une pratique médiatique équilibrée et constructive, en particulier à travers le regard et la sensibilité des femmes journalistes. « Votre esprit maternel, votre capacité d'écoute et de compréhension sont des atouts précieux pour humaniser l'information. Je vous invite donc, pendant ces journées, à apprendre, à échanger pour repartir avec une conviction renforcée, celle du fait que l'information peut être à la fois une arme de division, ou un instrument de paix », a souligné le ministre Thierry Lézin Moungalla.

De son côté, la représentante de l'Unesco, Fatoumata Barry Maréga, a insisté sur la responsabilité particulière des femmes dans l'éducation citoyenne et la lutte contre la désinformation. Elle a rappelé que dans un contexte numérique où l'information circule rapidement, les journalistes doivent agir comme des gardiennes de l'éthique et de la raison afin de garantir une couverture électorale inclusive, pacifique et respectueuse des droits humains. « En vous accompagnant par cet atelier, nous ne renforçons pas seulement vos compétences. Nous contribuons à bâtir un écosystème médiatique plus inclusif, plus professionnel et plus résilient face aux défis de notre temps », a-t-elle fait savoir.

Durant ces trois jours d'échanges animés par des représentants de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), des représentants de l'Unesco et des professionnels des médias, les participantes seront formées sur plusieurs thématiques-clés : le cadre juridique et institutionnel des élections au Congo, les droits et devoirs des journalistes en période électorale, l'apport spécifique des femmes dans le processus électoral, les mesures de protection des journalistes pendant cette période sensible, etc. L'objectif étant d'outiller les femmes journalistes pour qu'elles jouent un rôle actif dans la construction d'un environnement électoral serein et transparent.