Cote d'Ivoire: Action sociale - La Fondation Lonaci offre du matériel informatique au District de police de Marcory

Dix ordinateurs portables de marque HP, dix ordinateurs de bureau HP, dix imprimantes HP et cinq photocopieuses de marque Canon ont été offerts au District de police de Marcory. Ce don est une initiative de la Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Fondation Lonaci).

Ce matériel, d'une valeur globale de 23,5 millions de Fcfa, a été réceptionné par le commissaire principal de police, chef du District de Marcory, Ouffouet Hyacinthe, représentant le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police Youssouf Kouyaté. La cérémonie de remise a eu lieu le lundi 4 août 2025, au siège de la Fondation, sis à Cocody Deux-Plateaux (Abidjan).

Selon M'Bahia Dominique, directrice de l'action sociale de la Fondation Lonaci et représentante du président du Conseil d'administration de la Fondation, Dramane Coulibaly, ce lot de matériel contribuera aux efforts de l'État visant à offrir aux Forces de défense et de sécurité (Fds) les meilleures conditions de travail.

Ce don s'inscrit dans l'engagement de la Fondation à renforcer les moyens de ces forces et à pallier leurs besoins à travers la Côte d'Ivoire, tout en promouvant le partage, le service et le bien-être.

À l'en croire, ce geste vise à soutenir les initiatives de la police nationale en matière d'équipement informatique, mettant ainsi en avant la cohésion et la nécessité de participer au développement économique et social dans un contexte de sécurisation, modèle de croissance inclusive et durable.

« Ces dons traduisent la volonté de la Fondation Lonaci de voir se renforcer la collaboration entre nos institutions. L'une des missions de la police nationale est de créer un climat favorable au bon déroulement des activités économiques, de manière générale », a-t-elle souligné.

Le commissaire principal de police, chef du District de Marcory, a, au nom de ses collaborateurs, exprimé sa profonde gratitude à la Fondation Lonaci. Il a promis de veiller au bon usage du matériel reçu, pour le bien de tous.