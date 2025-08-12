Sénégal: Hydraulique - Des perturbations annoncées à Dakar et à Rufisque

12 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

La société nationale de gestion de l'eau, SEN'EAU, a annoncé des travaux de maintenance majeurs qui entraîneront des perturbations dans la distribution d'eau potable dans plusieurs localités de Dakar et Rufisque. Ces travaux sont prévus pour les journées du mercredi 13 et du jeudi 14 août 2025.

Selon un communiqué de la société, ces perturbations sont dues à des travaux de remplacement d'accessoires hydrauliques sur le réseau de distribution. L'opération vise à améliorer la qualité et la fiabilité du service, en profitant de la période du Magal de Touba, traditionnellement marquée par une baisse de la consommation d'eau dans la capitale.

Les localités de Rufisque, Dakar et sa banlieue sont les zones les plus touchées par cette coupure. SEN'EAU a précisé que l'arrêt du surpresseur de Carmel, qui assure le transport de l'eau vers Dakar, est nécessaire pour mener à bien ces travaux. En conséquence, les habitants devront faire face à une baisse de la pression, voire à des coupures d'eau.

Pour atténuer les désagréments causés par ces perturbations, un dispositif de camions citernes sera mis en place pour ravitailler les zones les plus impactées.

