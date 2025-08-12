Sénégal: Réhabilitation minière - Abéné redonne vie à ses terres

Sur un des anciens sites d'extraction du Zircon, Abéné s'engage sur la voie d'une renaissance verte. L'entreprise G-Sand, les Eaux et forêts et les habitants unissent leurs efforts pour reboiser et restaurer les sols, symbole d'une exploitation minière plus respectueuse de l'environnement et des communautés.

Ce dimanche 10 août, Abéné, village côtier de la commune de Kafountine, a franchi une étape décisive vers la réhabilitation de son environnement. Sur les terres longtemps exploitées pour le Zircon, l'entreprise G-Sand, en partenariat avec les services des Eaux et forêts de Diouloulou et Kafountine, a lancé une vaste opération de reboisement et de réhabilitation écologique.

Objectif affiché : effacer les cicatrices laissées par l'activité minière et réintégrer ces parcelles dans leur écosystème naturel. Palmiers, baobabs et autres essences locales ont été mis en terre, en présence du maire David Diatta, des autorités forestières et de nombreux habitants.

« Nous allons réhabiliter le site, le reboiser, et le rendre à la communauté. L'entreprise tient parole », a affirmé Kéba Sonko, représentant de G-Sand, rappelant que les engagements pris en matière de responsabilité environnementale sont en passe d'être respectés.

La mobilisation conjointe des institutions et des populations saluée

Pour le lieutenant Samba Camara, chef du sous-secteur des Eaux et forêts de Diouloulou, cette initiative prouve que « l'exploitation minière et la préservation de la nature peuvent coexister ».

En plus, il a salué la mobilisation conjointe des institutions et des populations. « Nous avons voulu venir sur le terrain avec les habitants, planter ensemble et montrer que la restauration est possible », a magnifié l'officier des Eaux et forêts.

De son côté, le maire de Kafountine a qualifié cette collaboration d'« exemplaire », un modèle dont « l'État sénégalais devrait s'inspirer » pour dissiper les craintes d'un déplacement forcé et promouvoir un développement inclusif.

En marge de l'événement, il a annoncé un autre projet porteur d'avenir : la création prochaine, par l'État, d'une station touristique à Abéné, destinée à stimuler l'économie locale, créer des emplois et améliorer le cadre de vie. À travers ce chantier de réhabilitation, Abéné ne se contente pas de réparer les dégâts du passé : le village pose les bases d'un futur où développement économique et protection de l'environnement marchent main dans la main.