Cote d'Ivoire: Tournoi de l'Amitié des '3 A' - 24 équipes en quête du trophée Janus Yapo

Biasso, petit village situé à deux kilomètres d'Adzopé, est au rythme du ballon rond depuis le samedi 9 août 2025. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Tournoi de l'Amitié des 3A y a été officiellement donné, confirmant l'engouement suscité par la première édition. Cette compétition réunit 24 équipes issues des villages d'Adzopé, Assikoi et Annepé, d'où l'appellation « 3A », dans une ambiance sportive et festive.

Placée sous le parrainage de Janus Yapo, Chef de Cabinet du Premier ministre, le tournoi se déroule du 9 août au 7 septembre 2025 sur la pelouse du village hôte, Biasso. Pour cette première journée, le match d'ouverture a opposé l'équipe locale de Biasso à celle d'Ananguié. Portée par son public, la formation de Biasso s'est imposée avec brio sur le score de 3-1, décrochant ainsi son ticket pour le tour suivant.

Selon Arnaud Ambeu, président du comité d'organisation, l'objectif du tournoi dépasse la simple compétition sportive : « L'objectif, c'est de promouvoir la cohésion, l'entente et la paix entre tous les jeunes de la région de la Mé, et en particulier des villages des 3A. Nous remercions chaleureusement M. Janus Yapo pour son soutien renouvelé. »

Au nom du parrain, Jérémie Diby a salué cette initiative qui met en lumière le potentiel sportif de la jeunesse locale : « Félicitations aux organisateurs. Le souhait de M. Janus Yapo, c'est de déceler les talents cachés au sein de notre jeunesse, afin de les accompagner vers l'excellence, à l'image des grands joueurs professionnels. »

Le chef de terre de Biasso a, quant à lui, exprimé sa satisfaction, voyant dans cette rencontre annuelle un véritable moteur de solidarité et de fraternité : « Ce tournoi est un pont entre nos villages. Il unit les jeunes et renforce les liens qui nous rassemblent. »

Pour motiver les participants, les organisateurs ont prévu des récompenses attractives. L'équipe victorieuse repartira avec le prestigieux trophée Janus Yapo accompagné d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. Le finaliste malheureux recevra 500 000 francs CFA, tandis que l'équipe classée troisième empochera 150 000 francs CFA.

Au-delà de l'aspect compétitif, le Tournoi de l'Amitié des 3A est perçu comme un instrument de développement et de valorisation de la jeunesse. Le sport, rappelle le comité d'organisation, joue un rôle essentiel dans l'éducation, l'apprentissage des valeurs de discipline et de respect, ainsi que dans la prévention des tensions sociales.

Durant un mois, le terrain de Biasso accueillera ainsi des rencontres intenses où se mêleront rivalité sportive et camaraderie. Les supporters, venus en nombre des trois localités, apportent une ambiance unique à chaque match, preuve que le football reste un langage universel capable de rapprocher les communautés.

Le Tournoi de l'Amitié des 3A, avec cette deuxième édition, s'impose comme un rendez-vous incontournable du calendrier sportif local, offrant à de jeunes talents l'occasion de se révéler et, qui sait, de se frayer un chemin vers le football professionnel.