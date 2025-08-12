Afrique Australe: Sommet de la SADC - Des perturbations de la circulation à prévoir à Antananarivo

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tiendra à Antananarivo ce week-end, entraînera des ralentissements sur plusieurs axes majeurs de la capitale. Le déplacement des délégations officielles, notamment des chefs d'État invités, nécessitera l'arrêt temporaire de la circulation à certains endroits, le temps de laisser passer les cortèges.

La maire de la Commune urbaine d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, a expliqué hier que, pour des raisons de sécurité, la circulation sera interrompue environ quinze minutes avant chaque passage. Elle a précisé sur la chaîne nationale TVM que ces « mesures pourraient entraîner de légères perturbations, voire des embouteillages ».

Les coupures concerneront notamment l'axe By-Pass vers Ankorondrano en passant par la rocade d'Iarivo, la route reliant Ankadimbahoaka à Iavoloha à l'occasion du banquet d'État prévu au Palais présidentiel le 16 août, ainsi que le trajet entre Tsarasaotra et Ivato où se dérouleront les travaux du sommet. Seront également touchés l'axe Ankorondrano-Soarano en passant par Antanimena et les voies menant à Antaninarenina, où sont hébergés plusieurs chefs d'État et membres de délégations.

Ces interruptions momentanées, coordonnées par les Forces de l'ordre, visent à sécuriser les déplacements des officiels tout en limitant l'impact sur le trafic, selon toujours les précisions de la première magistrate de la ville des Mille, hier.

Il convient de souligner que dix chefs d'État de la SADC ont déjà confirmé leur participation au sommet d'Antananarivo. Ils seront accompagnés d'une importante délégation d'au moins six cents personnes attendue dans la capitale.

