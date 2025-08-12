Madagascar: Volley-ball/U16-U23 - GNVB s'impose en maître incontesté

Carton plein. Le club de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a réalisé un exploit retentissant lors de la Coupe de Madagascar 2025 des jeunes U16 et U23, filles et garçons. Alignant quatre équipes, le club a tout simplement remporté toutes les médailles d'or mises en jeu.

La compétition s'est déroulée du 2 au 10 août 2025 au Stade Arena Sports de Toamasina. La finale, disputée dans une ambiance survoltée, a tenu le public en haleine depuis l'après-midi jusqu'à tard dans la soirée.

Face à trois équipes de l'ASI et à STEF'AUTO dans l'une des catégories, les quatre formations du GNVB se sont hissées jusqu'en finale. Selon SitrakaAndrianantenaina, chargé de la communication pour la ligue d'Antsiranana, 20 clubs issus de six régions - Antsiranana, Analamanga, Haute-Matsiatra, Boeny, Atsimo-Andrefana et Ihorombe - étaient engagés dans le tournoi.

Seules trois formations, ASI, ASSM et GNVB ont aligné des équipes dans toutes les catégories, filles et garçons.

Le lieutenant-colonel Rasolofojaona Olivier, secrétaire général du GNVB, savourait cette razzia : « Je suis content et fier de ces jeunes. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et se sont bien préparés. En tant que club de la gendarmerie, nous avons une structure bien établie, nous privilégions la discipline, l'éducation. Ces jeunes sont éduqués suivant nos valeurs. Tout cela constitue nos forces. Nous avons toutes les catégories, depuis le U14 au senior, filles comme garçons. Dans la mesure du possible, nous participons toujours aux différents tournois. »

Pour Léa Raharimalala, présidente de la Fédération malgache de volley-ball (FMVB), ce championnat de jeunes volleyeurs « s'inscrit dans le plan d'action de la fédération », et le choix de Toamasina traduit « la volonté de décentralisation » de ce sport.

Résultats

Troisième place

U16 Filles : 2AVB bat ASSM 2-0 (25-16, 25-23)U16 Garçons : Stella Marris bat ASSM 2-0 (25-23, 25-16)U23 Filles : AGIR bat VBLC 3-1 (22-25, 25-22, 25-11, 25-15)U23 Garçons : GSVBC bat NADJ 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-19)Finales - Or pour GNVBU16 Filles : GNVB bat ASI 2-1 (25-16, 25-27, 15-5)U16 Garçons : GNVB bat ASI 2-1 (25-22, 21-25, 15-6)U23 Filles : GNVB bat STEF'AUTO 3-0 (25-19, 25-18, 25-11)U23 Garçons : GNVB bat ASI 3-2 (28-30, 25-22, 18-25, 25-20, 15-13)Léa Ratsiazo