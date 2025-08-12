Madagascar: Santé infantile - Les écrans retardent le développement du cerveau

De plus en plus de parents constatent des retards de développement chez leurs enfants, notamment pendant les périodes de vacances. Les médecins expliquent que l'utilisation des écrans dès le plus jeune âge ralentit le développement du cerveau. En effet, chez les enfants de moins de cinq ans, le temps passé devant les écrans peut augmenter de trois à six fois le risque de retard du langage.

Par ailleurs, selon l'Unicef, 63 % des enfants de moins de cinq ans passent au moins deux heures par jour devant un écran. Cette habitude perturbe la production naturelle de mélatonine, une hormone indispensable à un bon sommeil, ce qui aggrave la fatigue.

Les jeunes enfants exposés de manière excessive aux écrans ont souvent des difficultés à parler et à communiquer. Plusieurs mères témoignent que leurs enfants de deux ans, qui restent presque toute la journée devant la télévision ou une tablette, ont du mal à s'exprimer.

Au-delà du langage, cette exposition excessive peut entraîner une dépendance psychique, des troubles visuels, de l'agitation, ainsi que des difficultés de concentration et de sociabilisation. Elle freine également le développement moteur et les apprentissages essentiels, tels que le graphisme, la lecture, les mathématiques ou la logique.

Aina Nomenjanahary Rakotoarison, psychologue, observe que « lorsque la télévision est éteinte, ces enfants ont du mal à se recentrer et deviennent vite irritables ».

La fatigue oculaire est fréquente chez ces enfants, accompagnée de troubles visuels comme l'hypermétropie, une difficulté à voir de près, comme le confirment les spécialistes en ophtalmologie pédiatrique.

Pour préserver le développement cérébral de l'enfant, il est donc important de limiter le temps passé devant les écrans, surtout avant trois ans, et de privilégier les jeux, les échanges et les activités qui stimulent naturellement la curiosité et l'apprentissage.