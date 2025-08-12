Madagascar: Nosy Be - Les jet-skis interdits dans certaines zones

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Les autorités locales ont adopté un arrêté annonçant l'interdiction temporaire de l'utilisation des jet-skis dans certaines zones maritimes côtières de Nosy Be, une mesure prise pour garantir la sécurité des usagers et protéger l'écosystème marin.

Cette décision fait suite à plusieurs constats : la multiplication d'incidents liés à une conduite imprudente, les nuisances sonores pour les riverains et vacanciers, ainsi que l'impact négatif sur la faune marine, notamment les tortues et les coraux fragiles. Les zones touristiques à forte fréquentation, les espaces réservés à la baignade et les aires protégées telles que Nosy Tanihely, Sakatia, Lokobe... sont particulièrement concernées par cette interdiction.

Selon les explications du maire de la commune urbaine de Nosy Be, Aly Aboudou, cette mesure a été prise car il est nécessaire de prendre en compte l'environnement marin à cause des nombreuses espèces animales qui y vivent, en particulier les touristes qui fréquentent le littoral. Il faut bien définir les zones où l'on peut utiliser les jet-skis, car les moteurs sont puissants, pouvant causer des accidents.

Selon les dérogations accordées à Madirokely et Lazera, il n'y a pas de problème puisqu'il y a déjà un départ quotidien de bateaux. Il suffit que les jet-skis avancent doucement, à un maximum de 3 noeuds, en s'éloignant du rivage, puis qu'ils augmentent la vitesse seulement une fois loin du littoral, pour le loisir que souhaitent pratiquer les utilisateurs.

Une réunion a déjà eu lieu avec l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale et le Préfet, mais d'autres réunions sont prévues pour étudier la question, en collaboration avec les autorités de l'environnement et du tourisme afin d'établir des règles claires.

« Il est essentiel d'anticiper l'instauration de cette réglementation afin d'éviter toute décision brutale ou source de malentendus, et de permettre ainsi la mise en place harmonieuse de règles communes de gestion et de contrôle », a souligné le maire, tout en précisant que l'interdiction s'applique à toute personne physique ou morale, sans exception. Tout contrevenant s'expose à la saisie du matériel utilisé ainsi qu'à des poursuites judiciaires.

En parallèle, les autorités encouragent le développement d'activités nautiques plus respectueuses de l'environnement, telles que le kayak, la voile ou la plongée, afin de promouvoir un tourisme durable et sécurisé à Nosy Be.

