Madagascar: Atsimo Andrefana - Des « awards » aux meilleurs opérateurs économiques

La première édition des « Atsimo Andrefana Economic Awards » est à l'initiative d'un collectif d'entrepreneurs locaux. « Nous sommes unis par la volonté de mettre en lumière les talents et les projets qui façonnent l'avenir de la région AtsimoAndrefana », explique Anny Corine Samarthe, une des organisatrices. Il s'agit de décerner des trophées à des entrepreneurs, opérateurs, porteurs de projets qui marquent le développement de la région AtsimoAndrefana.

« Le but est de booster les entrepreneurs dans leurs activités. Une forme de motivation. Mais il s'agit surtout de donner de la visibilité aux efforts fournis par ces opérateurs qui travaillent sans relâche pour apporter leur part de briques dans l'amélioration des conditions sociales et le développement économique local », continue A. Corine Samarthe.

Des trophées seront ainsi remis lors d'une soirée spéciale, le 29 août prochain, à des entrepreneurs des secteurs économique, culturel et créatif, ainsi que du secteur touristique. Des prix seront remis au meilleur site ou parcours écotouristique, au meilleur hôtel et écolodge, et un prix pour l'excellence gourmande, entre autres. Pour le secteur culturel et créatif, il s'agit de faire connaître le meilleur organisateur événementiel et de remettre un prix au meilleur photographe.

Vote en ligne

Dans le secteur économique, des awards seront attribués au meilleur jeune entrepreneur, à la femme entrepreneure, à l'entrepreneur de l'année, à la meilleure entreprise de services, en innovation, en transformation locale, et un prix spécial pour l'engagement environnemental. Des prix honorifiques seront également décernés pour le leadership féminin, à une figure économique locale, et pour le coup de coeur du jury.

« Nous avons achevé la première phase de sélection qui comprend les votes sur le réseau social Facebook et l'étude des dossiers par un panel de jury. À l'issue de cette phase, nous retiendrons uniquement trois candidats par catégorie, lesquels seront soumis à une deuxième phase de vote et d'étude par les membres du jury », détaille l'organisatrice.

Les résultats de cette dernière phase finale seront communiqués lors d'une grande soirée. Le gala de l'excellence, ou « Golden South », se tiendra au restaurant « L'Étoile de Mer » de Toliara. « Ce sera une soirée qui promet d'être inoubliable, alliant prestige, business et divertissement. Elle sera divisée en trois phases : un networking B2B, une cérémonie officielle pour la remise des trophées, et une soirée dansante pour clôturer la nuit d'excellence », finit l'interlocutrice.