Burkina Faso: Allaitement maternel - Un bouclier naturel pour le nouveau-né

Le Réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a, en collaboration avec l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisé un webinaire le mercredi 7 août 2025 sur l'allaitement maternel.

À l'occasion d'un webinaire organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel (1er au 7 août), le Réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a voulu mettre en lumière l'importance de l'allaitement maternel, en particulier l'allaitement exclusif durant les six premiers mois de la vie. Les échanges, animés par Siméon Nanama, conseiller régional à l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chargé de la Nutrition, porteurs d'un message clair.

Le conseiller régional en nutrition à l'UNICEF, Siméon Nanama a rappelé que le lait maternel couvre 100% des besoins nutritionnels du nourrisson, y compris en eau, même en période de forte chaleur. Il favorise également le développement cérébral, la croissance harmonieuse et l'immunité de l'enfant, tout en renforçant le lien affectif mère-enfant. Pour lui, l'allaitement maternel est bien plus qu'un simple geste nutritif : « C'est un acte d'amour, de santé et de souveraineté. Comme le dit un proverbe, le sein d'une mère est le premier plat de l'homme. L'allaitement a une importance capitale pour le nouveau-né : sur le plan nutritionnel, médical, affectif et développemental. »

Sur le plan nutritionnel, rappelle-t-il, le lait maternel est parfaitement adapté aux besoins du nourrisson. « Il contient 100 % des nutriments essentiels -- protéines, matières grasses, vitamines, minéraux -- ainsi que l'eau nécessaire pour les six premiers mois, dans des proportions idéales », précise-t-il.

L'expert insiste également sur ses bienfaits immunitaires : « Un autre proverbe dit : tant que l'enfant est au sein, il ne connaît ni la peine ni la maladie. Dès les premières heures, le colostrum -- ce lait jaune et épais -- apporte une forte dose d'anticorps et de globules blancs, protégeant l'enfant contre des infections graves comme les affections respiratoires et la diarrhée. »

Les avantages concernent aussi la mère : l'allaitement exclusif pendant six mois réduit, selon lui, les risques de cancers de l'utérus et du sein, favorise la récupération après l'accouchement et peut contribuer à l'espacement des naissances.