Madagascar: Mahajanga - Des mesures strictes au port des bacs

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianrisoa

Après le déplacement du port attribué aux boutres, vedettes, teuf-teuf ou encore les pirogues, du Quai Orange à l'Est du quai Barriquand, c'est au tour du port des bacs vers Katsepy de subir de grands changements.

Jeudi dernier, l'Agence portuaire, maritime et fluviale et (APMF) de Mahajanga a procédé à la pose de la barrière devant le bureau de la brigade de port de la gendarmerie nationale à Marolaka.

Désormais, l'accès au quai est très strict. De plus, les noms complets de tous les passagers sont inscrits dans le registre. Ils ne pourront pas monter dans le bateau sans le gilet de sauvetage. Le temps de la gabegie au départ des bacs sur cette partie du port de Mahajanga est ainsi révolu. La sécurité des passagers est également au centre des préoccupations des responsables maritimes.

« Cette mesure vise à l'application de la sécurité de la navigation maritime. Personne ne pourra accéder au quai sans remplir ces conditions», a déclaré le directeur de l'APMF de Mahajanga.

Cette nouvelle disposition a pour objectif de réduire les risques d'accident et de posséder des données et détails sur les passagers.

Jeudi dernier, l'effervescence était à son comble au port des bacs. Une forte affluence était observée. Des centaines de personnes, visiteurs et participants au festival Sobahya, s'étaient ruées pour rejoindre Katsepy, dès 6 h du matin.

Sur les quais, les files d'attente s'étaient allongées. Des barges et vedettes ont assuré des va-et-vient incessants, chargées de passagers impatients de vivre l'événement.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.