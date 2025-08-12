Madagascar: Mahajanga - Des mesures strictes au port des bacs

Après le déplacement du port attribué aux boutres, vedettes, teuf-teuf ou encore les pirogues, du Quai Orange à l'Est du quai Barriquand, c'est au tour du port des bacs vers Katsepy de subir de grands changements.

Jeudi dernier, l'Agence portuaire, maritime et fluviale et (APMF) de Mahajanga a procédé à la pose de la barrière devant le bureau de la brigade de port de la gendarmerie nationale à Marolaka.

Désormais, l'accès au quai est très strict. De plus, les noms complets de tous les passagers sont inscrits dans le registre. Ils ne pourront pas monter dans le bateau sans le gilet de sauvetage. Le temps de la gabegie au départ des bacs sur cette partie du port de Mahajanga est ainsi révolu. La sécurité des passagers est également au centre des préoccupations des responsables maritimes.

« Cette mesure vise à l'application de la sécurité de la navigation maritime. Personne ne pourra accéder au quai sans remplir ces conditions», a déclaré le directeur de l'APMF de Mahajanga.

Cette nouvelle disposition a pour objectif de réduire les risques d'accident et de posséder des données et détails sur les passagers.

Jeudi dernier, l'effervescence était à son comble au port des bacs. Une forte affluence était observée. Des centaines de personnes, visiteurs et participants au festival Sobahya, s'étaient ruées pour rejoindre Katsepy, dès 6 h du matin.

Sur les quais, les files d'attente s'étaient allongées. Des barges et vedettes ont assuré des va-et-vient incessants, chargées de passagers impatients de vivre l'événement.