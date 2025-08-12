Afrique: Coupes interclubs de la CAF - AC Léopards et AS Otohô désormais fixés

Le tirage au sort effectué le 9 août a révélé les identités de leurs adversaires. L'Athletic club Léopards de Dolisie recevra Black bulls du Mozambique. Cette équipe avait éliminé l'AS Otoho la saison dernière au deuxième tour de la Coupe africaine de la confédération.

Après sa victoire à l'aller à Maputo 1-0, cette formation mozambicaine a été battue 1-2 à Brazzaville mais suffisant pour priver l'AS Otohô. Les Fauves sont avertis. Le match aller se jouera entre le 19 et 21 septembre et le retour le 26 ou 28 septembre à Maputo.

En cas de qualification, les Léopards affronteront le vainqueur du représentant de la République démocratique du Congo aux Nigérians de Rivers United. Le match aller se jouera à Brazzaville en le 17-19 octobre si les Fauves du Niari passent le premier tour et le retour le 24-26 octobre.

En coupe de la Confédération, l'AS Otoho sera reçue à l'aller par les Angolais de Primeiro de Agosto. Le match retour se jouera à Brazzaville aux mêmes dates que la Ligue des champions. Ce sera la troisième fois que l'AS Otohô affronte un club Angolais avec un bilan à son avantage. Les deux formations s'étaient affrontées lors de la saison 2018-2019.

Battue à l'aller à Luanda 2-4, l'AS Otohô s'était qualifiée en battant le club angolais 2-0 à Owando. Lors de la dernière saison, l'AS Otohô s'est qualifiée pour le deuxième tour en dominant en aller et retour le 15 de Agosto 2-0 puis 2-1. En cas de qualification, l'AS Otoho croisera soit Clube Ferroviario de Maputo ou l'AS Fanalamanga de Madagascar.