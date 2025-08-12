Congo-Brazzaville: Echanges commerciaux

La République Centrafricaine (RCA) veut renforcer ses échanges commerciaux avec la République du Congo, ont fait savoir deux membres du gouvernement centrafricain chargés respectivement des Affaires étrangères et des Transports, à l'issue d'un entretien à Brazzaville avec le président Denis Sassou N'Guesso.

Etat enclavé, la RCA compte sur ses voisins parmi lesquels le Congo pour accéder à la mer. Le Congo dispose d'un port maritime en eau profonde à Pointe-Noire, relié à la partie septentrionale par le chemin de fer et la route nationale n°1. Deux axes stratégiques pour l'importation et l'exportation des marchandises.

La RCA et le Congo appartiennent à deux mêmes communautés économiques régionales, la Cémac et la CEEAC. Ils partagent une frontière commune et gagneraient davantage en dynamisant leurs échanges commerciaux, sans compter que les habitants des deux pays ont des relations socioculturelles notables séculaires.

Le Congo a toujours été proche de la RCA. Les marchandises des hommes d'affaires centrafricains transitent par Brazzaville où elles sont embarquées pour Bangui à travers le fleuve Congo et l'Oubangui. À ce jour, l'on estime à plus de 35 000 le nombre de réfugiés centrafricains établis en terre congolaise.

Avec le projet du corridor 13 qui prévoit de connecter les villes de Ouesso, Bangui et N'Djamena (Tchad), le Congo et la RCA auront l'occasion de faire fructifier leurs relations multiformes. Le voeu le plus ardent des populations est que le projet de cette route d'intégration régionale soit mené à son terme, d'autant que dans un contexte mondial globalisé aucun pays ne peut évoluer en autarcie.