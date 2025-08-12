Congo-Brazzaville: Entretien routier - 1,7 milliard de FCFA pour la réhabilitation de la route Mpiem-Kindamba

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a procédé le 8 août, en présence des autorités locales du département du Pool, au lancement des travaux d'aménagement et de recalibrage de la route Mpiem-Kindamba dont le coût global est estimé à 1,7 milliards FCFA.

Longue de 86 km environ, la route Mpiem-Kindamba est le principal axe d'échanges et de mobilité pour les habitants des pays de Mpangala, notamment des districts de Kindamba, Kimba et Vinza. Les travaux sont divisés en deux lots dont le premier confié à la société Sipam, notamment l'aménagement de tout le tronçon, et le second consistant en la construction des ouvrages de franchissement relève de la compétence de la société Universelle atlantique BTP. La durée étant de six mois.

En effet, les travaux d'aménagement confiés à la société Sipam consistent, entre autres, au dégagement de l'emprise de la route sur une largeur de 10 m environ, au rétablissement de la plateforme et au couronnement de la chaussée en latérites d'emprunt sur une épaisseur moyenne de 20 cm. Il est également prévu les remblais de rehausse de la plateforme, la création des segments divergents pour permettre un meilleur assainissement de la chaussée, le traitement des points d'érosions sur les zones de pente, le curage des ouvrages existants, le recalibrage des lits de cours d'eau.

Quant aux travaux du second lot qui sera exécuté par la société Universelle atlantique BTP, ils concernent la construction de dix-neuf ouvrages de type dalots dont un dalot double de section 2x2 sur 9 m linéaires au PK 42 en substitution du pont semi-définitif devenu défectueux et bien d'autres. Le montant de ce lot est évalué à environ 504,373,800 FCFA.

Le directeur général de l'entretien routier, Landry Francis Gouloundou, qui a présenté la fiche technique des travaux, a rappelé que l'aménagement de la piste agricole Mpiem-Kindamba marque une étape importante dans la mise en oeuvre des autres programmes d'entretien routier exercice 2025. Il s'agit, a-t-il précisé, d'un programme gigantesque qui résorbe pour l'ensemble du pays plusieurs projets. « Elle permettra d'améliorer l'accès aux marchés, aux écoles et aux structures de santé, de réduire les coûts de transport et les temps de trajets et de stimuler la dynamique économique locale », a-t-il déclaré.

Maître d'ouvrage, le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, vient de lancer ces travaux dans un contexte de déséquilibre macroéconomique pointu. Selon Juste Désiré Mondelé, cela traduit la détermination du gouvernement à désenclaver l'arrière-pays. « Il faut couvrir les quinze départements.

Nous avons commencé par Mindouli, mais aussi c'est parce que c'est un grand bassin agricole et aussi à sa proximité avec Brazzaville. Il y a eu aussi un plaidoyer fait par les élus et par la population. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir cette population en liesse et surtout nous allons bien suivre les travaux qui vont durer six mois, nous l'espérons. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que ces travaux soient achevés dans les temps et dans les normes prévues par le cahier des charges », a promis le ministre chargé de de l'Entretien routier.

Attendue depuis de longue date, la réhabilitation de la route Mpiem-Kindamba est un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie du pays qui éprouvent de sérieuses difficultés pour écouler leurs produits agricoles. C'est ce qui témoigne la liesse observée au cours de la cérémonie de lancement des travaux qui s'est déroulée sur la route nationale N°1, notamment dans le district de Mindouli.

En effet, en cours de cette cérémonie, on pouvait voir des militants et sympathisants des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition brandissant leurs effigies. C'est le cas du Parti congolais du travail, du Club 2002-PUR et du Conseil national des républicains du Pasteur Ntumi, pour témoigner sans nul doute leur adhésion à ce projet.