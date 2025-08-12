Congo-Brazzaville: Sports de combat - Les administrateurs et pratiquants de certaines disciplines édifiés au contenu du code du sport

Dans le cadre de la solidarité et de la cohésion interfédération ainsi qu'à l'initiative des présidents des Fédérations et Associations sportives nationales de close-combat, de hapkido, de kyok sul, de tonfa, de nihon taijutsu, de judo, de kyokushin, de kung-fu , de la boxe-pieds-poings, du kravmaga, du qwankido et autres ; les cadres administratifs, techniciens et athlètes ont participé, le 9 aout, à Brazzaville à un séminaire sur les textes sportifs et la gestion des clubs.

Le séminaire a regroupé près d'une centaine de participants et a été animé par le directeur des Activités sportives, Gin Clord Samba-Samba. A en croire les participants, c'était une réussite totale puisqu'ils ont découvert plusieurs points qui constituent les bases du développement sportif.

C'est, en effet, dans le cadre de la formation continue, de la promotion, du rayonnement et du développement harmonieux de nos disciplines sportives respectives que s'est tenue cette activité. Le premier thème a porté sur "L'organisation et Gestion d'un Club sportif" tandis que le second s'est focalisé sur " La pratique du code de sport au niveau fédéral ".

Au nom des participants, le president de la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées, Sylvain Mampouya, puis celui de l'hapkido, Edmond Narcisse Gantsie-Dzia, ont apprécié la qualité des sujets développés. Au terme de la formation qui avait une connotation pédagogique et informative, tous les participants ont reçu des diplômes de particiption.