Madagascar: Festival Sobahya - Malaise entre le député de Mitsinjo et le gouverneur

La tension et le malaise règnent entre le député élu dans le district de Mitsinjo, Ahmad Ahmad, et le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. L'absence de ce dernier à l'ouverture de la 19e édition du festival culturel Sobahya à Katsepy, vendredi, était à l'origine de cette tension.

Le député a critiqué l'absence, avec allusion, des deux autorités à cette cérémonie, à savoir le gouverneur de Boeny, devant le public lors de son intervention.

« Le responsable gouvernemental de cette région s'est enfui et a menacé des personnes, quelques fonctionnaires, qui devaient rejoindre l'organisation de ce festival Sobahya. Le président de la République a délégué le pouvoir à ces responsables étatiques.

Mais au lieu de diriger l'organisation et de s'occuper de cet événement, ils ne font que le bouleverser. Ils ont présenté des excuses bidon, mais la réalité était qu'ils ne voulaient pas assister à cet événement, alors qu'ils sont les leaders dans cette organisation.

L'un était en train d'attendre et de surveiller Afakanandro chez lui au lieu de se soucier de la population en fête, samedi. L'autre s'était enfui quelque part pour ne pas être présent au festival Sobahya », a déclaré le député Ahmad Ahmad, durant son discours.

En réponse, le gouverneur Mokhtar Andriantomanga a publié, comme à son habitude, un message sur les réseaux sociaux dimanche.

À l'origine de ce malaise: l'organisation et la préparation de la 18e édition du festival Sobahya, assurée en 2024 par la région Boeny.

« Le député a critiqué l'organisation réalisée par la région l'année dernière. Nous avons consenti des efforts pour réaliser cet événement avec détails. Nous avons demandé d'achever cette édition de l'année dernière et de vous remettre entièrement l'organisation de l'édition 2025. Ce n'était pas la première fois que vous critiquiez l'organisation de la région.

À l'image de la cérémonie de remise d'écharpe des députés à Marovoay, au dernier moment vous avez avancé de ne pas acheminer les estrades et sonos venant de la capitale, alors qu'on avait déjà engagé les démarches. Je constate que notre coopération sera difficile dans ce cas. J'ai rédigé une lettre officielle pour vous remettre l'organisation de cette édition, et on s'en est retiré », a répondu Mokhtar Andriantomanga, aux reproches du député.

Le gouverneur de la région Boeny, le préfet de Mahajanga et le maire de Mahajanga étaient absents lors du festival Sobahya à Katsepy, ce week-end. Mokhtar Andriantomanga était en mission à Ambato Boeny, dans le cadre de la mise en place du fameux Dina face à l'insécurité.